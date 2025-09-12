Ο ΟΗΕ ψηφίζει σήμερα για παλαιστινιακό κράτος χωρίς τη Χαμάς

Ίσες αποστάσεις φαίνεται να παίρνει ο ΟΗΕ, σύμφωνα με κείμενο που καταρτίστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία • Ζητά αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με τους όρους του Ισραήλ για αφοπλισμό της Χαμάς • Ο Νετανιάχου ξεκαθαρίζει: «Δεν θα υπάρξει κράτος της Παλαιστίνης».

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να διεξάγει σήμερα ψηφοφορία για τη «δήλωση της Νέας Υόρκης», ένα κείμενο που καταρτίστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και το οποίο ζητά λύση δύο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, αποκλείοντας ωστόσο «αναμφίβολα τη Χαμάς».

Παρότι η κυβέρνηση Νετανιάχου καταγγέλλει εδώ και δύο χρόνια πως η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν μπορέσει να καταδικάσουν τη Χαμάς, το κείμενο είναι σαφές, και δείχνει πως ο ΟΗΕ προσπαθεί να κρατήσει «ίσες αποστάσεις», συμφωνώντας τώρα με τους όρους που θέτει το Ισραήλ για εκεχειρία.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν την 7η Οκτωβρίου (2023) από τη Χαμάς εναντίον αμάχων» και «η Χαμάς πρέπει να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους» που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει.

Ενώ, προσθέτει πως στο πλαίσιο του τερματισμού της γενοκτονίας, «η Χαμάς θα πρέπει να πάψει να ασκεί εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή με την υποστήριξη και τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας», αν θέλει να επιτευχθεί η ίδρυση «κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης».

Σημειώνεται πως τη δήλωση έχουν προσυπογράψει 17 κράτη τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων αραβικών χωρών, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους συνόδου του ΟΗΕ για τη λύση των δυο κρατών.

Το κείμενο ενστερνίστηκε πρόσφατα ο Αραβικός Σύνδεσμος, κάτι που εξήρε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό βλέποντας «σημαντικό βήμα» για τη «διεθνή και περιφερειακή απομόνωση της Χαμάς».

«Ελπίζουμε να δούμε να υιοθετείται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από τη Συνέλευση» σήμερα, σχολίασε πηγή του AFP στη γαλλική προεδρία, καθώς βλέπει τη δήλωση αυτή ως βάση της συνόδου στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ την 22η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη — όταν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έχει υποσχεθεί την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του. «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», επανέλαβε χθες. Ενώ ο βασικός σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, ξεκαθάρισαν πως ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δεν θα επιτραπεί να πάει καν στη Νέα Υόρκη.