Επιτέθηκαν στο Global Sumud Flotilla [βίντεο]

Οι τυνησιακές αρχές επιχείρησαν να διαψεύσουν την επιθετική ενέργεια, αλλά τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικά • Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Επίθεση, κατά πάσα πιθανότητα από drone, δέχτηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας προς ξημερώματα Τρίτης ο Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla, GSF).

Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above.

Here is the security camera footage from the Family vessel of the Sumud Flotilla, stationing just outside Tunis port. So:

1. Sound of something that the crew identified as a drone.

2. Crews sounds the alarm and calls for help.

3. Explosion.

Draw your conclusions.

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Όπως διακρίνεται από τα αποκαλυπτικά βίντεο, ένα εναέριο χτύπημα κατευθύνεται προς το σκάφος, το χτυπά, έπειτα ακούγονται τρομαγμένες φωνές και στην συνέχεια ξεσπά φωτιά, η οποία έσβησε γρήγορα.

Αλγεϊνή εντύπωση προκαλεί ωστόσο η στάση των τυνησιακών αρχών που προσπάθησαν να διαψεύσουν την επίθεση λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή, ενώ κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για επιθετική ενέργεια εντός των χωρικών της υδάτων.

Ο Στόλος παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.