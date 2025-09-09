Επιτέθηκαν στο Global Sumud Flotilla [βίντεο]

Επίθεση, κατά πάσα πιθανότητα από drone, δέχτηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας προς ξημερώματα Τρίτης ο Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla, GSF).
Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.
Όπως διακρίνεται από τα αποκαλυπτικά βίντεο, ένα εναέριο χτύπημα κατευθύνεται προς το σκάφος, το χτυπά, έπειτα ακούγονται τρομαγμένες φωνές και στην συνέχεια ξεσπά φωτιά, η οποία έσβησε γρήγορα.
Αλγεϊνή εντύπωση προκαλεί ωστόσο η στάση των τυνησιακών αρχών που προσπάθησαν να διαψεύσουν την επίθεση λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή, ενώ κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για επιθετική ενέργεια εντός των χωρικών της υδάτων.
Ο Στόλος παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.
