Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς

Ένα διαβαθμισμένο έγγραφο των IDF που κυκλοφόρησε εντός του ισραηλινού στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση υπό το γραφικό όνομα «Άρματα του Γεδεών» («Gideon’s Chariots»), που ξεκίνησε τον Μάιο και έληξε τον περασμένο μήνα, δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.
Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο είχε «διαφημιστεί» με διθυραμβικά σχόλια από την κυβέρνηση Νετανιάχου και στόχευε στην πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας και στη βίαιη μετακίνηση όσων Παλαιστινίων είχαν γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς και τη λιμοκτονία.
Σύμφωνα με μέρος του εγγράφου που αποκάλυψε το Channel 12, το Ισραήλ έκανε «κάθε δυνατό λάθος», διεξάγοντας έναν πόλεμο «αντίθετο με τη δική του πολεμική δογματική». Προσθέτει ότι η Χαμάς είχε «όλες τις προϋποθέσεις για να επιβιώσει και να νικήσει» και ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του πολέμου δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν, ούτε μέσω στρατιωτικής δράσης ούτε μέσω διαπραγματευτικής συμφωνίας.
Το έγγραφο υποστηρίζει επίσης ότι το Ισραήλ:
- Παρείχε ακούσια πόρους στη Χαμάς
- Εξάντλησε τις δικές του δυνάμεις
- Έχασε τη διεθνή υποστήριξη.
Τι υποστηρίζεται στο έγγραφο
Αναφέρει τους κύριους λόγους για την αποτυχία της επιχείρησης, «Άρματα του Γεδεών» υποστηρίζοντας ότι η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ήταν κακώς σχεδιασμένη και εκτελεσμένη, γεγονός που, σύμφωνα με το έγγραφο, επέτρεψε στη Χαμάς να διεξάγει μια διεθνή «εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης» παρουσιάζοντας τη Γάζα «ως μια περιοχή που αντιμετωπίζει εκτεταμένη πείνα».
Άλλες αδυναμίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν την αναδιάταξη των στρατευμάτων σε περιοχές όπου είχαν προηγουμένως επιχειρήσει και τις μεθόδους μάχης του IDF που αποδείχθηκαν ακατάλληλες για την αντιμετώπιση των τακτικών ανταρτοπολέμου της Χαμάς.
Παράλληλα με τις αποτυχίες, το έγγραφο περιγράφει και «τα επιτεύγματα της επιχείρησης». Αναφέρει ότι η υποδομή της Χαμάς στην ουδέτερη ζώνη που δημιούργησε ο στρατός κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, καταστράφηκε ολοσχερώς και ότι οι IDF επέφεραν σοβαρά πλήγματα στους πράκτορες και τις εγκαταστάσεις της οργάνωσης.
Σημειώνει επίσης ότι ανακτήθηκαν τα πτώματα αρκετών ομήρων και ότι η ηγεσία της Χαμάς υπέστη πλήγματα, ιδίως με τη δολοφονία του ηγέτη της οργάνωσης στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινουάρ.
Το σχόλιο των IDF
Σε σχόλιό του ο Ισραηλνός στρατός ανέφερε: «Αυτά τα περιεχόμενα διανεμήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση και χωρίς την έγκριση των αρμόδιων μερών. Ο IDF πέτυχε τους στόχους που τέθηκαν για την επιχείρηση Gideon’s Chariots και σημείωσε πολλά επιτεύγματα».
