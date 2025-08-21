«Σάρκα και οστά» παίρνει το σχέδιο Νετανιάχου, εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας οι Παλαιστίνιοι

Ο ισραηλινός στρατός ξεκινά την υλοποίηση της πλήρους κατάληψης της πόλης της Γάζας • Ήδη πολλοί Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να κατευθυνθούν νότια.

Η «δεύτερη φάση της Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών στη Γάζα» όπως χαρακτηρίστηκε από τον εκπρόσωπο του IDF ή πιο απλά το τελειωτικό βήμα εθνοκάθαρσης του παλαιστινιακού λαού, παίρνει «σάρκα και οστά» με την κυβέρνηση Νετανιάχου ήδη να κάνει τα πρώτα βήματα προς την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης, όπως δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του IDF, επιβεβαιώνοντας πως αυτή την εβδομάδα θα αποσταλούν περίπου 60.000 φύλλα πορείας, ενώ άλλα 20.000 θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στον μήνα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό τρόμου και πλήρους αβεβαιότητας, πολλοί είναι οι Παλαιστίνιοι που ήδη έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τη γη τους.

Ξεκινά η υλοποίηση του σχεδίου Νετανιάχου

Όπως μεταδίδει το BBC, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εγκαταστήσει ένα προπύργιο στα περίχωρα της πόλης της Γάζας - η οποία φιλοξενεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους. Μάλιστα, πραγματοποιεί συστηματικές κατεδαφίσεις σπιτιών, θέλοντας να δείξει ότι προχωρά στα σχέδιά του για ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης.

Palestinians flee Gaza City as Israel says first stages of assault have begun https://t.co/Y5fAHuDQn2 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2025

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα έχουν φύγει προς το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης.

Ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι στρατεύματα επιχειρούν ήδη στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίθεση, την οποία ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ την Τρίτη και η οποία θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο υπουργός διέταξε επίσης την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, γεγονός που ερμηνεύτηκε από όλους ως ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της ειλημμένης απόφασης για κατάληψη της πόλης της Γάζας. Οι έφεδροι θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους τον Σεπτέμβριο, ενώ θα παραταθεί η θητεία άλλων 20.000 συναδέλφων τους.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «συντομεύει τα χρονοδιαγράμματα» για την κατάληψη αυτού που χαρακτήρισε ως «τα τελευταία οχυρά της τρομοκρατίας» στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι συνεχίζει έναν «βάναυσο πόλεμο εναντίον αθώων αμάχων στην πόλη της Γάζας» και επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως «αδιαφορία» του για μια νέα πρόταση εκεχειρίας. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στο σχέδιο.

Τους στέλνουν νότια

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας αναμένεται να λάβουν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα νότια.

Πολλοί από τους συμμάχους του Ισραήλ έχουν καταδικάσει το σχέδιό του, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προειδοποιεί την Τετάρτη ότι «μπορεί να οδηγήσει μόνο σε καταστροφή και για τους δύο λαούς και κινδυνεύει να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε έναν κύκλο μόνιμου πολέμου».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) δήλωσε εν τω μεταξύ ότι ο περαιτέρω εκτοπισμός και η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών «κινδυνεύουν να επιδεινώσουν μια ήδη καταστροφική κατάσταση» για τον πληθυσμό των 2,1 εκατομμυρίων της Γάζας.

IDF: Οι «στόχοι»

Εξάλειψη περίπου 2.000 «τρομοκρατών», συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών της Χαμάς, επιθέσεις σε περίπου 10.000 στόχους από τον αέρα, τη στεριά και τη θάλασσα, με στόχους στρατιωτικές υποδομές, τις αποθήκες όπλων και τα υπόγεια δίκτυα της Χαμάς και δημιουργία των διαδρόμων ελέγχου «Morag» και «Magen Oz», παροπλίζοντας ταξιαρχίες της Χαμάς, είναι οι μέχρι στιγμής εξελίξεις επί του πεδίου, που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, επιβεβαιώνοντας ότι πέντε μεραρχίες επιχειρούν ταυτόχρονα σε όλη τη Γάζα.

Το Ισραήλ αναφέρεται και σε ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από 7 χώρες για τους κατοίκους της Γάζας που πραγματοποιήθηκαν «από τον Ισραηλινό Στρατό σε συντονισμό με τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία».

Οι πέντε «αρχές» του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον IDF είναι: