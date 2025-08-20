Στρέφουν τις κάννες στην πόλη της Γάζας - Επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της

Η πόλη της Γάζας με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους αναμένεται να είναι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες το νέο θέατρο του εφιάλτη που ζει ο παλαιστινιακός λαός, καθώς ο υπουργός Άμυνας της χώρας ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της.
Ο Ίσραελ Κατς έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων που θα συμμετάσχουν στη νέα σφαγή που ετοιμάζουν ο Νετανιάχου και τα «γεράκια» του, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.
«Ο Ίσραελ Κατς ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας. Ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής» ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ενώ συμπλήρωσε υποκριτικά ότι ο Κατς ενέκρινε και «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας.
Τα logistics της νέας σφαγής
Όπως μεταδίδει το Times of Israel οι εντολές επιστράτευσης θα υλοποιηθούν σε φάσεις, με την πλειονότητα των στρατιωτών (περίπου 50.000) να καλείται από τις 2 Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι θα επιστρατευτούν ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι τελευταίοι τον Φεβρουάριο - Μάρτιο του 2026.
Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό πως το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για μια μακράς διάρκειας επιχείρηση με τελικό σκοπό την απόλυτη κατοχή της πόλης της Γάζας.
Οι έφεδροι που θα κληθούν θα προστεθούν στους ήδη δεκάδες χιλιάδες που υπηρετούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των εφέδρων στις τάξεις του IDF σε περίπου 130.000.
Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι έφεδροι θα χωριστούν σε τρεις ταξιαρχίες και αρκετά τάγματα, ενώ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα.
Η σχεδιαζόμενη σφαγή στη Γάζα θα περιλαμβάνει πέντε μεραρχίες του IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.
Προτιμά την εξόντωση από την εκεχειρία
Σημειώνεται πως το Τελ Αβίβ έχει ανακοινώσει εδώ και εβδομάδες ότι ετοιμάζεται να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τις τελευταίες ώρες παίζει καθυστερήσεις με το θέμα της εκεχειρίας.
Η Χαμάς έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για κατάπαυση πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει δώσει τη δική του τελική απάντηση, ενώ φέρεται να επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.
