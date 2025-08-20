Σχεδόν 19.000 τα νεκρά παιδιά στη Γάζα

Περίπου το 1/3 των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά • Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος για αυτά στη Γάζα, αναφέρει ο ΟΗΕ • Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων από το λιμό • Ανυποχώρητο μοιάζει το Ισραήλ.

Με τον πιο σοκαριστικό τρόπο αποτυπώνεται η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, καθώς μέσα σε δύο χρόνια έχει σκοτώσει τουλάχιστον 18.885 παιδιά από τους συνολικά 62.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το γραφείο τύπου της Γάζας. Πρόκειται για σχεδόν το 1/3 των συνολικών νεκρών.

Ο φρικιαστικός απολογισμός δημοσιεύεται σε μια χρονική στιγμή που η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο υποκινούμενος από το Ισραήλ λιμός είναι διαδεδομένος εξαιτίας του αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ιατρικών προμηθειών.

Η UNRWA ανέφερε ότι τα σχολεία που διαχειρίζεται έχουν μετατραπεί σε καταφύγια για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εν μέσω συνεχών βομβαρδισμών που έχουν ισοπεδώσει χιλιάδες κατοικίες. Οι Παλαιστίνιοι αναζήτησαν προστασία «κάτω από τη σημαία του ΟΗΕ», μόνο για να δουν τα καταφύγια να μετατρέπονται σε «τόπους θανάτου, ακόμα και για πάρα πολλά παιδιά. Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές για τα παιδιά στη Γάζα. Χρειάζεται άμεση κατάπαυση πυρός,» τονίζει η υπηρεσία.

Σύμφωνα με την UNICEF, τους τελευταίους πέντε μήνες του πολέμου, από τότε που το Ισραήλ διέκοψε μονομερώς την κατάπαυση του πυρός και ξεκίνησε εκ νέου τις επιθέσεις, πάνω από 540 παιδιά σκοτώνονται κατά μέσο όρο κάθε μήνα.

Οι προειδοποιήσεις του ΟΗΕ έρχονται λίγες μόλις ώρες μετά το θάνατο τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιων από το ξημέρωμα της Τρίτης. Μεταξύ αυτών, τουλάχιστον οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κοντά σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, στηριζόμενα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Από τα τέλη Μαΐου, σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ενώ έψαχναν για βοήθεια.

Την ίδια στιγμή όλοι και περισσότεροι Παλαιστίνιοι φεύγουν από τη ζωή λόγω της πείνας, με τρεις νέους θανάτους να καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας από τα τέλη Ιουνίου, 154 ενήλικες έχουν πεθάνει από υποσιτισμό, ενώ από την έναρξη του πολέμου, 112 παιδιά έχουν πεθάνει από την πείνα.

Τα νοσοκομεία ανέφεραν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιθέσεις σε σκηνές εκτοπισμένων στην Καν Γιούνις, και τέσσερις ακόμα σε χτύπημα σε σκηνή στη Ντέιρ αλ-Μάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, με πολλούς τραυματίες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Στη νότια Πόλη της Γάζας, ισραηλινοί στρατιώτες ανατίναξαν κατοικίες, ενώ έντονοι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν στη συνοικία Τούφα στα ανατολικά.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, μετέδωσε από τη Ντέιρ αλ-Μάλαχ ότι οι Ισραηλινοί διεξάγουν «θανατηφόρες επιδρομές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές». Έχουν καταστρέψει πάνω από 450 οικοδομικά τετράγωνα στη Ζεϊτούν και οι επιχειρήσεις επεκτείνονται πλέον και στη γειτονική περιοχή Σάμπρα, η οποία οδηγεί προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας.

Δεν τερματίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς απάντησε θετικά σε πρόταση για κατάπαυση πυρός, που περιλαμβάνει ανακωχή 60 ημερών και μερική ανταλλαγή αιχμαλώτων με κρατούμενους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως μελετούν την απάντηση της Χαμάς. Ωστόσο, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η ακροδεξιά κυβέρνηση επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες ελέγχουν σήμερα το 75% της Γάζας,

είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας,

ανταλλαγή 10 ζωντανών Ισραηλινών αιχμαλώτων και 18 σορών με 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους, μεταξύ αυτών και γυναίκες και ανήλικοι.

Το Κατάρ τόνισε ότι η συμφωνία των 60 ημερών μπορεί να αποτελέσει «πρόδρομος προς συνολική ειρηνευτική συμφωνία».

Ωστόσο, ο αναλυτής Marwan Bishara εκτίμησε ότι ο Νετανιάχου δεν έχει πολιτικό κίνητρο να αποδεχθεί μια μερική συμφωνία. Όπως είπε: «Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι κερδίζει τον πόλεμο, η Χαμάς είναι κοντά στην ήττα, και έχει το "πράσινο φως" από την Ουάσιγκτον».