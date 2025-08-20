Το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίχωρα της Γάζας

Ενώ υποτίθεται ότι θα απαντούσε μέχρι και την Παρασκευή στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ την Τετάρτη εκτελεί τα πρώτα στάδια επίθεσης κατά της Πόλης της Γάζας και έπειτα από τη σύγκρουση με τη Χαμάς,ο στρατός ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης. Έτσι δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Ειδικότερα ανέφερε: «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την αρχική φάση της εισβολής τους στην Πόλη της Γάζας». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα αποσταλούν περίπου 60.000 φύλλα πορείας, ενώ άλλα 20.000 θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο πρωθυπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του.

Το Τελ Αβίβ έχει ανακοινώσει εδώ και εβδομάδες ότι ετοιμάζεται να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τις τελευταίες ώρες παίζει «καθυστερήσεις» με το θέμα της εκεχειρίας. Η Χαμάς έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για κατάπαυση πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει δώσει τη δική του τελική απάντηση, ενώ φέρεται να επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.

Όπως μεταδίδει το Times of Israel οι εντολές επιστράτευσης θα υλοποιηθούν σε φάσεις, με την πλειονότητα των στρατιωτών (περίπου 50.000) να καλείται από τις 2 Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι θα επιστρατευτούν ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι τελευταίοι τον Φεβρουάριο - Μάρτιο του 2026. Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό πως το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για μια μακράς διάρκειας επιχείρηση με τελικό σκοπό την απόλυτη κατοχή της πόλης της Γάζας. Οι έφεδροι που θα κληθούν θα προστεθούν στους ήδη δεκάδες χιλιάδες που υπηρετούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των εφέδρων στις τάξεις του IDF σε περίπου 130.000. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι έφεδροι θα χωριστούν σε 3 ταξιαρχίες και αρκετά τάγματα, ενώ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα. Η σχεδιαζόμενη σφαγή στη Γάζα θα περιλαμβάνει 5 μεραρχίες του IDF, αποτελούμενες από 10.000 στρατιώτες.

Έτσι η πόλη της Γάζας με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους αναμένεται να είναι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες το νέο σκηνικό του εφιάλτη που ζει ο παλαιστινιακός λαός.