Το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίχωρα της Γάζας

Ενώ υποτίθεται ότι θα απαντούσε μέχρι και την Παρασκευή στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ την Τετάρτη εκτελεί τα πρώτα στάδια επίθεσης κατά της Πόλης της Γάζας και έπειτα από τη σύγκρουση με τη Χαμάς,ο στρατός ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης. Έτσι δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.
Ειδικότερα ανέφερε: «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την αρχική φάση της εισβολής τους στην Πόλη της Γάζας». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα αποσταλούν περίπου 60.000 φύλλα πορείας, ενώ άλλα 20.000 θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στον μήνα.
Ο πρωθυπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του.
Το Τελ Αβίβ έχει ανακοινώσει εδώ και εβδομάδες ότι ετοιμάζεται να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τις τελευταίες ώρες παίζει «καθυστερήσεις» με το θέμα της εκεχειρίας. Η Χαμάς έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για κατάπαυση πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει δώσει τη δική του τελική απάντηση, ενώ φέρεται να επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.
Όπως μεταδίδει το Times of Israel οι εντολές επιστράτευσης θα υλοποιηθούν σε φάσεις, με την πλειονότητα των στρατιωτών (περίπου 50.000) να καλείται από τις 2 Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι θα επιστρατευτούν ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι τελευταίοι τον Φεβρουάριο - Μάρτιο του 2026. Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό πως το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για μια μακράς διάρκειας επιχείρηση με τελικό σκοπό την απόλυτη κατοχή της πόλης της Γάζας. Οι έφεδροι που θα κληθούν θα προστεθούν στους ήδη δεκάδες χιλιάδες που υπηρετούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των εφέδρων στις τάξεις του IDF σε περίπου 130.000. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι έφεδροι θα χωριστούν σε 3 ταξιαρχίες και αρκετά τάγματα, ενώ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα. Η σχεδιαζόμενη σφαγή στη Γάζα θα περιλαμβάνει 5 μεραρχίες του IDF, αποτελούμενες από 10.000 στρατιώτες.
Έτσι η πόλη της Γάζας με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους αναμένεται να είναι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες το νέο σκηνικό του εφιάλτη που ζει ο παλαιστινιακός λαός.
IDF already HOLDING Gaza City outskirts – spox Effie Defrin— Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) August 20, 2025
Israeli troops launched their planned occupation of the city earlier on Tuesday
Defrin claims Hamas reduced to ‘battered and weakened guerilla group’
RT pic.twitter.com/sl69hCgFbv
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας