Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 25.2°
2 BF
72%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
25°C
25.9° 23.2°
3 BF
77%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
68%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
0 BF
69%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
69%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
33%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
2 BF
53%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 24.9°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 27.1°
2 BF
48%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
3 BF
61%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
24.7° 24.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
61%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
58%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
4 BF
71%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.1°
0 BF
44%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 22.3°
1 BF
73%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.2° 24.2°
2 BF
86%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.5° 20.5°
2 BF
32%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
Ισραήλ Γάζα
Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. | Φωτογραφία αρχείου Ap Photo

Το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίχωρα της Γάζας

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Ο IDF ξεκίνησε επίθεση κατά της πόλης.

Ενώ υποτίθεται ότι θα απαντούσε μέχρι και την Παρασκευή στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ την Τετάρτη εκτελεί τα πρώτα στάδια επίθεσης κατά της Πόλης της Γάζας και έπειτα από τη σύγκρουση με τη Χαμάς,ο στρατός  ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης. Έτσι δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Ειδικότερα ανέφερε: «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την αρχική φάση της εισβολής τους στην Πόλη της Γάζας». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα αποσταλούν περίπου 60.000 φύλλα πορείας, ενώ άλλα 20.000 θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο πρωθυπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του. 

Το Τελ Αβίβ έχει ανακοινώσει εδώ και εβδομάδες ότι ετοιμάζεται να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τις τελευταίες ώρες παίζει «καθυστερήσεις» με το θέμα της εκεχειρίας. Η Χαμάς έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για κατάπαυση πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει δώσει τη δική του τελική απάντηση, ενώ φέρεται να επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.

Όπως μεταδίδει το Times of Israel οι εντολές επιστράτευσης θα υλοποιηθούν σε φάσεις, με την πλειονότητα των στρατιωτών (περίπου 50.000) να καλείται από τις 2 Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι θα επιστρατευτούν ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι τελευταίοι τον Φεβρουάριο - Μάρτιο του 2026. Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό πως το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για μια μακράς διάρκειας επιχείρηση με τελικό σκοπό την απόλυτη κατοχή της πόλης της Γάζας. Οι έφεδροι που θα κληθούν θα προστεθούν στους ήδη δεκάδες χιλιάδες που υπηρετούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των εφέδρων στις τάξεις του IDF σε περίπου 130.000. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι έφεδροι θα χωριστούν σε 3 ταξιαρχίες και αρκετά τάγματα, ενώ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα. Η σχεδιαζόμενη σφαγή στη Γάζα θα περιλαμβάνει 5 μεραρχίες του IDF, αποτελούμενες από 10.000 στρατιώτες. 

Έτσι η πόλη της Γάζας με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους αναμένεται να είναι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες το νέο σκηνικό του εφιάλτη που ζει ο παλαιστινιακός λαός.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίχωρα της Γάζας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual