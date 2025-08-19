Απάντηση ως τη Παρασκευή από το Τελ Αβίβ για τη πρόταση κατάπαυσης στη Γάζα

Σε μια ένδειξη ότι παίζει καθυστερήσεις ώστε να καταφέρει να εφαρμόσει το σχέδιο για πλήρη κατάληψη της Γάζας, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα δώσει την οριστική απάντησή του στους διεθνείς μεσολαβητές έως την Παρασκευή σχετικά με ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα που έγινε αποδεκτό από τη Χαμάς, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για εκεχειρία σε έναν πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 62.000 Παλαιστινίους.

Μετά από μαζικές διαμαρτυρίες στο πλαίσιο μιας γενικής απεργίας στο Ισραήλ που απαιτούσαν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των 20 ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, φάνηκε ότι η Χαμάς είχε μειώσει τις απαιτήσεις της για ανταλλαγή κρατουμένων με ομήρους, καθώς και για το εύρος της «ζώνης ασφαλείας» που απαιτούσε το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του προτεινόμενου σχεδίου που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου οι μισοί από τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους, καθώς και τα πτώματα, θα απελευθερωθούν σε μια σταδιακή συμφωνία σε αντάλλαγμα για περίπου 150 Παλαιστινίους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, μερικοί από τους οποίους εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, κατά τη διάρκεια μιας προβλεπόμενης εκεχειρίας 60 ημερών.

Ενώ το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για μια μερική συμφωνία, απειλώντας αντίθετα με μια επικείμενη νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης κατάπαυσης του πυρός την φέρνουν πολύ κοντά στο περίγραμμα μιας συμφωνίας που είχε αρχικά προτείνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Παρά την απόρριψη της μερικής συμφωνίας από το Ισραήλ, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνεά, επισκέφθηκε πρόσφατα το Κατάρ, εν μέσω φημών ότι οι συνομιλίες είναι πιο ενεργές από ό,τι αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μαζί με το Κατάρ έστειλαν τη νέα πρόταση στο Ισραήλ και «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδό του».

Την Τρίτη δημοσιεύθηκαν αναφορές ότι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ασφαλείας ασκούσαν έντονη πίεση στη Χαμάς να συμφωνήσει σε έναν συμβιβασμό που θα γεφύρωνε το χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων του Ισραήλ για αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, τοποθετώντας τα όπλα της Χαμάς υπό αιγυπτιακή φύλαξη για αόριστο χρονικό διάστημα.

Με τη συμφωνία της Χαμάς, το επίκεντρο θα είναι πλέον το Ισραήλ, το οποίο δέχεται αυξανόμενη διεθνή πίεση να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός εν μέσω της διεθνούς κατακραυγής για τις συνθήκες λιμοκτονίας που έχουν εξαπλωθεί στα παλαιστινιακά εδάφη, μετά την επιβολή από το Ισραήλ νωρίτερα φέτος πλήρους αποκλεισμού της εισόδου βοήθειας στη Γάζα.

Αν και το Ισραήλ επιτρέπει πλέον την είσοδο ορισμένων προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό δεν αρκεί για να αποτρέψει την εκτεταμένη πείνα, δήλωσε την Τρίτη το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπός του, Τάμιν Αλ-Κετάν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη: «Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την είσοδο βοήθειας σε ποσότητες που παραμένουν πολύ κάτω από αυτές που θα απαιτούνταν για να αποτραπεί η εκτεταμένη πείνα».

Είπε ότι ο κίνδυνος λιμοκτονίας στη Γάζα ήταν «άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής του ισραηλινού κράτους να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας». Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει τη βοήθεια, Cogat, δήλωσε ότι το Ισραήλ καταβάλλει «σημαντικές προσπάθειες» για τη διανομή βοήθειας στη Γάζα, ισχυρισμός που απορρίπτεται από πολλούς στην διεθνή κοινότητα.