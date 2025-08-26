Σκάου - ΟΗΕ: Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα παραμένει «σταγόνα στον ωκεανό»

«Όταν δεν είμαστε σε θέση να διοργανώσουμε συντεταγμένες διανομές, δεν μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στους πιο ευάλωτους, στις γυναίκες και στα παιδιά των καταυλισμών», είπε ο Καρλ Σκάου, επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ στο AFP.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπεται από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθει στη Γάζα, η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο, εξακολουθεί να αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό», δήλωσε τη Τρίτη στο AFP ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ Καρλ Σκάου.

Ο ΟΗΕ κήρυξε επισήμως την Παρασκευή κατάσταση λιμού στη Γάζα και απέδωσε την ευθύνη στο εβραϊκό κράτος, το οποίο έχει αυξήσει εκεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε σε αντίποινα για την πρωτοφανή επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Διά στόματος του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ισραήλ απέρριψε την κατηγορία αυτή και κατήγγειλε ένα «ξεδιάντροπο ψέμα».

Μετά την επιβολή τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας πλήρους ανθρωπιστικού αποκλεισμού, προκαλώντας σοβαρές επισιτιστικές ελλείψεις, η ισραηλινή κυβέρνηση χαλάρωσε τον αποκλεισμό στα τέλη Μαΐου και ενέκρινε την επιστροφή της βοήθειας.

Υπάρχει μια «ελαφρά αύξηση», αναγνώρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (στα αγγλικά WFP, στα γαλλικά PAM) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP με αφορμή επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί. «Ωστόσο αυτή παραμένει σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά τους περίπου 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους που υποστηρίζουμε», πρόσθεσε ο Σκάου. «Θα χρειαζόταν εντελώς διαφορετικό επίπεδο βοήθειας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την πορεία προς τον λιμό».

Ύστερα από προειδοποιήσεις για μήνες, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια IPC, υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενεύη, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός στην περιφέρεια της Γάζας (βόρεια).

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, το υψηλότερο επίπεδο διατροφικής κατάστασης κινδύνου του IPC που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο. «Το επίπεδο απελπισίας εκεί είναι τόσο υψηλό που οι άνθρωποι συνεχίζουν να αρπάζουν τα τρόφιμα από τα φορτηγά μας», σημείωσε σήμερα ο Σκάου.

«Όταν δεν είμαστε σε θέση να διοργανώσουμε συντεταγμένες διανομές, δεν μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στους πιο ευάλωτους, στις γυναίκες και στα παιδιά των καταυλισμών», συνέχισε ο Σουηδός πρώην διπλωμάτης. «Αυτούς πρέπει να βοηθήσουμε τώρα αν θέλουμε να αποφύγουμε μια καταστροφή», σημείωσε.

Ωστόσο η Γάζα δεν είναι η μόνη περιοχή του κόσμου που υποφέρει από πείνα καθώς η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας αντιμετωπίζει μεγάλη μείωση (-40%) εδώ και έναν χρόνο, υπενθύμισε ο Σκάου. Περίπου 320 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, περισσότεροι από τους τριπλάσιους από αυτούς που βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση πριν από πέντε χρόνια.

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περικόψει δραστικά τον αμερικανικό προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας κατάφερε μοιραίο πλήγμα σε πολλές ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στον κόσμο. «Αντιμετωπίζουμε δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων, ενώ θα έπρεπε να τις αυξάνουμε», πρόσθεσε.

Μολονότι οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις παραμένουν η βασική αιτία, οι λιμοί συνδέονται επίσης με «ακραία καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή» και σε «οικονομικά σοκ (…) και εμπορικούς πολέμους, οι οποίοι ωθούν σε αύξηση τις τιμές των τροφίμων», υπενθύμισε επίσης ο αξιωματούχος αυτός του ΟΗΕ.

«Προσεγγίζουμε χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία, η Βραζιλία και άλλες, πέραν των παραδοσιακών δωρητών, για να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν», κατέληξε.