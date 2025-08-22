Σαφείς ευθύνες στο Τελ Αβίβ επιρρίπτουν τα Ηνωμένα Έθνη και προειδοποιούν πως ο λιμός θα εξαπλωθεί.

Εφιάλτης και με τη βούλα του ΟΗΕ, καθώς, τα Ηνωμένα Έθνη επισημοποίησαν αυτό που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλη η ανθρωπότητα εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενοποιημένης Κατάταξης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (Integrated Food Security Phase Classification – IPC), που στηρίζεται από τον ΟΗΕ, η πόλη της Γάζας ανακηρύσσεται κι επισήμως σε κατάσταση λιμού. Η πόλη στην οποία είναι εγκλωβισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι και οι οποίοι είναι ξανά αντιμέτωποι και με την λύσσα του ισραηλινού στρατού, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάληψης της πόλης.

Το IPC ανακήρυξε την πόλη της Γάζας στο ανώτερο επίπεδο 5, το οποίο έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τη λιμοκτονία, την αποδυνάμωση και τον θάνατο.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, σύντομα η Ντέιρ Αλ Μπαλά στην κεντρική Γάζα και η Χαν Γιουνίς στα νότια, αναμένεται να ανακηρυχθούν στο επίπεδο 5 μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Αυτό θα αφορά περισσότερους από 500.000 ανθρώπους στην λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, ακόμη περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, το 54% του συνολικού πληθυσμού, θεωρείται πως βρίσκονται στο επίπεδο 5, ενώ περίπου 396.000 άνθρωποι στο επίπεδο 3.

Έγκλημα πολέμου

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο ΟΗΕ σημειώνει πως ο λιμός προέρχεται από τη συστηματική παρεμπόδιση από το Ισραήλ της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μάλιστα ο επικεφαλής της IPC, Βόλκερ Τουρκ, υπογράμμισε ότι οι θάνατοι από λιμό ως «αποτέλεσμα ενεργειών της ισραηλινής κυβέρνησης» θα μπορούσαν θεωρηθούν ως έγκλημα πολέμου.

«Ο λιμός στην πόλη της Γάζας είναι το άμεσο αποτέλεσμα ενεργειών της ισραηλινής κυβέρνησης. Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιεί κάποιος την πείνα ως μέθοδο πολέμου και οι θάνατοι ως αποτέλεσμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως έγκλημα πολέμου δολοφονίας από πρόθεση» είπε χαρακτηριστικά.

Απορρίπτει το Ισραήλ

Στην ανακοίνωση του IPC έσπευσε να απαντήσει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δηλώνοντας με θράσος και κυνισμό ότι «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα» και πως η έκθεση βασίζεται «στα ψέματα της Χαμάς που ξεπλένονται από οργανισμούς που έχουν συμφέροντα».