Αποκάλυψη Guardian: Άμαχοι οι 5 στους 6 δολοφονημένους Παλαιστίνιους

Κοινή έρευνα της εφημερίδας Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού περιοδικού +972 Magazine και του εβραϊκού μέσου Local Call φέρνει στο φως στοιχεία από την απόρρητη βάση δεδομένων της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, που επιβεβαιώνουν πως η γενοκτονία των Παλαιστινίων δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη θηριωδία.

Στοιχεία από την απόρρητη βάση δεδομένων της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Guardian, σύμφωνα με τα οποία οι πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, ήταν άμαχοι – ένα ακραίο ποσοστό σφαγών που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν πόλεμο των τελευταίων δεκαετιών.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν την «τελική λύση» για τον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό, που όμως δεν σταματάει να αντιστέκεται, πραγματοποιώντας διαδήλωση χθες ενάντια στα ισραηλινά σχέδια για πλήρη κατάληψη της Γάζας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, μέχρι τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη της γενοκτονίας, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών κατέγραψαν 8.900 ονομασμένους μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή «πιθανώς νεκρούς».

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα που διεξήχθη από τον Guardian, το ισραηλινο-παλαιστινιακό μέσο +972 Magazine και το εβραϊκό Local Call.

Την ίδια περίοδο, οι Υγειονομικές Αρχές της Γάζας ανέφεραν συνολικά 53.000 νεκρούς Παλαιστίνιους από ισραηλινά πλήγματα — αριθμός που περιλαμβάνει τόσο άμαχους όσο και μαχητές. Αν συγκριθεί με τα καταγεγραμμένα ονόματα στη στρατιωτική βάση δεδομένων, προκύπτει ότι μόλις το 17% των νεκρών ήταν μαχητές, ενώ το υπόλοιπο 83% ήταν άμαχοι.

Αναλυτές τονίζουν πως τέτοιο ποσοστό απωλειών αμάχων είναι σπάνιο σε σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει η Therése Pettersson από το πρόγραμμα Uppsala Conflict Data (UCDP), που καταγράφει παγκοσμίως τους θανάτους αμάχων σε συγκρούσεις, τέτοια αναλογία εντοπίζεται συνήθως μόνο σε μεμονωμένες σφαγές ή πολιορκίες, και όχι σε ολόκληρη τη διάρκεια ενός πολέμου.

Από το 1989, σύμφωνα με το UCDP, ανάλογα ή μεγαλύτερα ποσοστά αμάχων μεταξύ των θυμάτων έχουν καταγραφεί μόνο στη γενοκτονία της Ρουάντα, στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα και κατά την πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις το 2022. Η έκθεση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Πολλοί νομικοί, ειδικοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων — ανάμεσά τους και Ισραηλινοί ακαδημαϊκοί και οργανώσεις — κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία, κάνοντας λόγο για σκόπιμη πρόκληση λιμού και μαζικές δολοφονίες αμάχων.

Παρότι ο ισραηλινός στρατός δεν αρνήθηκε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τους θανάτους μελών της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τον Guardian. Σε σύντομη δήλωση, ανέφερε ότι τα στοιχεία του άρθρου είναι «λανθασμένα», χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια ακριβώς δεδομένα αμφισβητεί. Υποστήριξε επίσης ότι οι αριθμοί δεν αντανακλούν τις πληροφορίες που διαθέτουν τα στρατιωτικά συστήματα του Ισραήλ.

Η βάση δεδομένων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιλαμβάνει 47.653 Παλαιστίνιους που έχουν καταγραφεί ως ενεργά μέλη των ένοπλων οργανώσεων της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από εσωτερικά έγγραφα που κατασχέθηκαν στη Γάζα, χωρίς να έχουν διασταυρωθεί ανεξάρτητα από τον Guardian.

Πηγές που γνωρίζουν τη βάση δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός την αντιμετωπίζει ως το μόνο αξιόπιστο μέσο για την καταγραφή των θανάτων μαχητών. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ο στρατός θεωρεί γενικά αξιόπιστα τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Γάζας — παρά το γεγονός ότι Ισραηλινοί πολιτικοί συχνά τα απορρίπτουν ως προπαγάνδα. Χαρακτηριστικά, ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών είχε πρόσφατα επικαλεστεί αυτούς τους αριθμούς δημοσίως.