Εκκλήσεις ξανά από τη Βρετανία μετά τη φονική επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας

Ο Βρετανός ΥΠ.ΕΞ. Ντέιβιντ Λάμι ζήτησε άμεση εκεχειρία καθώς και την προστασία αμάχων, υγειονομικών και δημοσιογράφων.

Σε μια υποκριτική δήλωση από τη πλευρά του Λονδίνου, που αντικατοπτρίζει την επιλογή της βρετανικής κυβέρνησης να μη στηρίξει τον παλαιστινιακό λαό στην πράξη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η Βρετανία επιδίδεται εδώ και πολλούς μήνες σε απλές εκκλήσεις και συστάσεις, χωρίς να καταδικάζει τη γενοκτονία που διαπράττει ο ισραηλινός στρατός και δίχως να προβαίνει σε κυρώσεις κατά του Τελ Αβίβ.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire. — David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς εργάζονταν για πολλά δυτικά -και όχι μόνο- μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι έπληξε την περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, προσθέτοντας πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων διέταξε να διεξαχθεί έρευνα. Συμπλήρωσε πως «δεν στοχοθετεί δημοσιογράφους».



Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ύστερα από πολλές πιέσεις εντός και εκτός του κυβερνώντος Εργατικού κόμματος, είχε ανακοινώσει σε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, αλλά αυτό θα γίνει σε περίπτωση που το Ισραήλ δεν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεν θα αποδεχτεί μια λύση δύο κρατών.