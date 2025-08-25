Λουτρό αίματος στο νοσοκομείο Νάσερ, τέσσερις δημοσιογράφοι ανάμεσα στα θύματα

Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό • Πληροφορίες ότι το Ισραήλ στόχευσε δύο φορές το ίδιο νοσοκομείο • Ανταποκριτές των Reuters, AP και Al Jazeera ανάμεσα στους νεκρούς.

Τα λόγια έχουν χαθεί μπροστά στη συνεχιζόμενη σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, ειδικά μέσα σε μια περίοδο που η Χαμάς έχει αποδεχτεί τους όρους της εκεχειρίας και η κυβέρνηση Νετανιάχου, όχι απλώς δεν απαντά αλλά απειλεί με την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας το Ισραήλ επιτέθηκε στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα του θύλακα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφους, όπως επιβεβαίωσε το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

Από την πλευρά του το al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του Αl Jazeera.

Δημοσιογράφος του Associated Press επιβεβαίωσε ότι η Μαριάμ Αμπού Ντάκα είναι μία από τους τέσσερις δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στο νοσοκομείο.

Mariam Dagga, 33, freelanced for the AP since the Gaza war began, as well as other news outlets. — Jon Gambrell | جون (@jongambrellAP) August 25, 2025

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τεσσάρων δημοσιογράφων. Αυτοί είναι οι:

Χούσαμ αλ-Μάσρι – φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters

– φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters Μοχαμάντ Σαλάμα – φωτορεπόρτερ στο Al Jazeera

– φωτορεπόρτερ στο Al Jazeera Μαριάμ Αμπού Ντάκα – δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το The Independent Arabic και το Associated Press

– δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το The Independent Arabic και το Associated Press Μοάζ Αμπού Τάχα –φωτορεπόρτερ (Αρχικά είχε αναφερθεί πως ήταν εργαζόμενος του NBC, αλλά το αμερικανικό δίκτυο διέψευσε την πληροφορία, σύμφωνα με το BBC)

«Ο αριθμός των δημοσιογράφων-μαρτύρων αυξάνεται σε 244 μετά την ανακοίνωση του θανάτου τεσσάρων δημοσιογράφων στην επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Θεωρούμε την ισραηλινή κατοχή, την αμερικανική κυβέρνηση και τις χώρες που συμμετέχουν στο έγκλημα γενοκτονίας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, πλήρως υπεύθυνες για τη διάπραξη αυτών των ειδεχθών, βάναυσων εγκλημάτων», τονίζει.

Υπενθυμίζεται πως, μόλις χθες, το Ισραήλ στόχευσε Παλαιστίνιο εικονολήπτη, σκοτώνοντάς τον την ώρα που κάλυπτε επίθεση σε σημείο διανομής στο πέρασμα Ζικίμ.

Διπλός βομβαρδισμός

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αυτοκτονίας, το οποίο χτύπησε την ταράτσα του νοσοκομείου Νάσερ, όπου σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας Παλαιστίνιος.

Στη συνέχεια, μέλη από την πολιτική προστασία ανέβηκαν στο σημείο, προσπαθώντας να ανακτήσουν τη σορό και να διασώσουν τους τραυματίες, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι πολλοί. Δημοσιογράφοι επίσης πήγαν να καταγράψουν τι συνέβη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν αμέσως μετά ξανά το ίδιο σημείο. Σημειώθηκε άλλη μια αεροπορική επιδρομή στην ίδια ακριβώς τοποθεσία και καταγράφηκε από κάμερες, λέει το Al Jazeera.