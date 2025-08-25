Η Ένωση Ξένου Τύπου απαιτεί εξηγήσεις από το Ισραήλ για τη νέα θηριωδία στη Γάζα

Απέραντη θλίψη για το νέο έγκλημα πολέμου του ισραηλινού στρατού • Με τον τελευταίο απολογισμό οι δημοσιογράφοι που έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα ξεπερνούν του 280.

Οργή έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό εγκλήματος πολέμου που διέπραξε το Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός σήμερα το πρωί χτύπησε με διπλό βομβαρδισμό το νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα του θύλακα με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και 5 δημοσιογράφων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις επλήγη δύο φορές από τον ισραηλινό στρατό, αρχικά από εκρηκτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) και στη συνέχεια από αεροπορικό βομβαρδισμό την ώρα που απομακρύνονταν οι τραυματίες.

Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε με ωμή κυνικότητα πως έπληξε το εν λόγω νοσοκομείο, ανακοινώντας παράλληλα «έρευνα» για το συμβάν. Παράλληλα, αναγκάστηκε να απολογηθεί καθώς τα θύματα ήταν ανταποκριτές από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων του κόσμου.

«Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε «καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα».

«Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού», προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία το Ισραήλ καλείται να «εγκαταλείψει και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους» υπογραμμίζοντας πως «πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία».

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα είναι οι εξής:

Χούσαμ αλ-Μάσρι – φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters

– φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters Μοχαμάντ Σαλάμα – φωτορεπόρτερ στο Al Jazeera και το Middle East Eye

– φωτορεπόρτερ στο Al Jazeera και το Middle East Eye Μαριάμ Αμπού Ντάκα – δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το The Independent Arabic και το Associated Press

– δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το The Independent Arabic και το Associated Press Αχμάντ Αμπού Αζίς - δημοσιογράφος του Middle East Eye

Μοάζ Αμπού Τάχα –φωτορεπόρτερ (Αρχικά είχε αναφερθεί πως ήταν εργαζόμενος του NBC, αλλά το αμερικανικό δίκτυο διέψευσε την πληροφορία, σύμφωνα με το BBC)

Το καταριανό δίκτυο Al Jazeera, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press εξέφρασαν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο συνεργατών τους, χωρίς ωστόσο να καταδικάζουν τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ ακόμα και στην προκειμένη περίπτωση που βρήκαν το θάνατο οι συνάδελφοί τους.

Το Al Jazeera επιβεβαίωσε τον θάνατο επί τόπου ενός φωτοειδησεογράφου και φωτορεπόρτερ του, του Μοχαμάντ Σαλάμα, δύο εβδομάδες αφότου έχασε τέσσερις δημοσιογράφους και δύο συνεργάτες, σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού που κατηγορούσε έναν από αυτούς ότι δήθεν ήταν ενεργό μέλος της Χαμάς.

«Με θλίψη μάθαμε τον θάνατο του Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του Reuters, και τα τραύματα που προκλήθηκαν σε έναν άλλον συνεργάτη μας, τον Χάτεμ Χάλεντ, στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του καναδοβρετανικού πρακτορείου ειδήσεων.

Από την πλευρά του, το Assosiated Press εξέφρασε συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου η οποία συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου. Η δημοσιογράφος δεν ήταν σε αποστολή για το πρακτορείο την ώρα των γεγονότων», διευκρίνισε.

Το συνδικάτο Παλαιστίνιων δημοσιογράφων ανακοίνωσε ότι άλλα δύο θύματα ήταν ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ.

Πριν από την ανακοίνωση αυτών των θανάτων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατέγραφαν τουλάχιστον 274 νεκρούς δημοσιογράφους από τα ισραηλινά πυρά.

Ο Μπασάλ σημείωσε επίσης τον θάνατο ενός νοσηλευτή μεταξύ των θυμάτων αυτών των πληγμάτων.

Πολλοί τραυματίες, ορισμένοι μέσα στα αίματα, λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.

Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας, Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτηρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ΄επανάληψη από το Ισραήλ αφότου ξεκίνησε η γενοκτονία.

Η Πολιτική Προστασία είχε καταγράψει συνολικά 28 θανάτους τις πρώτες απογευματινές ώρες από πυρά ή πλήγματα του ισραηλινού στρατού σήμερα στο σύνολο του μικροσκοπικού παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα.