Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
Ισραηλινοί στρατιώτες

Το Ισραήλ οπλίζει: «Νοσοκομεία και ΜΚΟ να αποχωρήσουν από τη Βόρεια Γάζα»

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Οι στρατιωτικοί των IDF επισημαίνουν «θα υπάρξει πλήρης εκκένωση της Γάζας προς το νότιο τμήμα του θύλακα».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο, πριν από μία επιχείρηση η οποία προβλέπεται να διεξαχθεί με στόχο τον έλεγχο της πόλης και των περιχώρων της.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών […] για την ασφάλεια των πληθυσμών, αξιωματικοί […] εξέδωσαν αρχικές προειδοποιητικές εντολές προς ιατρικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να προετοιμάσουν την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου ο στρατός. Ο στρατός διευκρινίζει ότι «ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να προσαρμοστούν οι νοσοκομειακές υποδομές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με στόχο να υποδέχονται τους ασθενείς και τους τραυματίες, αυξάνοντας την είσοδο των αναγκαίων ιατρικών εξοπλισμών» στη Γάζα.

Βάσει της ανακοίνωσης, οι στρατιωτικοί επισημαίνουν πως προειδοποιούν τους εν λόγω φορείς ότι «σχετικά με το ενδεχόμενο της εισόδου του στρατού στη πόλη της Γάζας, θα υπάρξει πλήρης εκκένωση της Γάζας προς το νότιο τμήμα του θύλακα». «Αυτό καθιστά αναγκαίο να προετοιμάσετε ένα σχέδιο για να μεταφέρετε το ιατρικό υλικό από τον βορρά στον νότο, προκειμένου να μπορέσετε να παράσχετε φροντίδα σε όλους τους ασθενείς στο νότιο τμήμα και να προετοιμάσετε τα νοσοκομεία να υποδεχθούν τους ασθενείς που έρχονται από τον βορρά», συνεχίζει το δελτίο Τύπου. «Θα σας παράσχουμε ένα μέρος για να επιχειρείτε, είτε πρόκειται για ένα νοσοκομείο εκστρατείας είτε για κάθε άλλου είδους νοσοκομείο», συμπληρώνουν οι αξιωματικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Το Ισραήλ οπλίζει: «Νοσοκομεία και ΜΚΟ να αποχωρήσουν από τη Βόρεια Γάζα»

