Μητσοτάκης - Γάζα: Αφού βοήθησε το λύκο, τάισε και τα πρόβατα

Με πολύμηνη καθυστέρηση ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την περιοχή «πολύπαθη» και έκανε λόγο για «ανθρώπινο πόνο» και για ανάγκη «ανεμπόδιστης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Σχεδόν 2 χρόνια μετά από την αναζοπύρωση του μετώπου της Μέσης Ανατολής και την έναρξη ενός νέου, τεράστιου και ακόρεστου κύματος ισραηλινής επιθετικότητας με θύματα δεκάδες χιλιάδες άμαχους νεκρούς από την Παλαιστίνη και όχι μόνο, με αποκορύφωμα την εν εξελίξει γενοκτονία, και μετά από αδιάκοπη και ανεπιφύλακτη συμπαράταξη στο πλευρό του Ισραήλ και της φονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, το Σάββατο η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα, κίνηση έμπρακτης αναγνώρισης των κατοίκων της Γάζας ως θυμάτων βίας.

Όπως έσπευσε να δημοσιεύσει ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας. Πρωτοφανώς, και βέβαια στο έδαφος της διεθνούς στροφής του κλίματος υπέρ της αναγνώρισης των εγκλημάτων κατά των Παλαιστινίων, ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του χαρακτήρισε την περιοχή «πολύπαθη» και έκανε λόγο για «ανθρώπινο πόνο» και για ανάγκη «ανεμπόδιστης ροής της ανιρωπιστικής βοήθειας»:

Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος.