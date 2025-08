Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη Γάζα... «πλην Λακεδαιμονίων»

Με τον ΟΗΕ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ισπανίας πραγματοποίησαν την Κυριακή ρίψεις 52 τόνων τροφίμων από αέρος. Την επιχείρηση ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης στο X, κάνοντας λόγο για «απόλυτη επείγουσα ανάγκη».

«Οι ρίψεις από αέρος δεν αρκούν. Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο λιμού», έγραψε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η Γαλλία έστειλε τέσσερις πτήσεις που μετέφεραν 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας η καθεμία στη Γάζα, από την Ιορδανία.

Ανάλογη ήταν και η κίνηση της Ισπανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες γνωστοποίησε ότι ένα στρατιωτικό αεροσκάφος A400 της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε 12 τόνους τροφίμων, μέσα σε 24 πακέτα των 500 κιλών, δηλώνοντας πως η βοήθεια αυτή ισοδυναμεί με περίπου 2.500 μερίδες.

Η Βρετανία θα υποδεχθεί παιδιά της Γάζας για περίθαλψη

Παράλληλα έως και 300 παιδιά θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τη Γάζα και να τους προσφερθεί ιατρική φροντίδα στη Βρετανία. Τα σχέδια αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθούν εντός εβδομάδων. Ένας γονέας ή κηδεμόνας θα συνοδεύει κάθε παιδί, όπως και αδέλφια εάν είναι αναγκαίο, και το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα διεξάγει βιομετρικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας προτού ταξιδέψουν, γράφουν οι Sunday Times.

Αυτό θα συμβεί «παράλληλα» με μια πρωτοβουλία του Project Pure Hope, μιας οργάνωσης που σκοπεύει να φέρει άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά της Γάζας στη Βρετανία, ιδιωτικά, προκειμένου να υποβληθούν σε θεραπείες. Περισσότερα από 50.000 παιδιά εκτιμάται πως έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τη UNICEF. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως το Ηνωμένο Βασίλειο «επιταχύνει επειγόντως» τις προσπάθειες να μεταφερθούν παιδιά από τη Γάζα για θεραπεία.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Προωθούμε σχέδια να απομακρύνουμε περισσότερα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα, μεταξύ άλλων φέρνοντάς τα στη Βρετανία για εξειδικευμένη θεραπεία εκεί, κάτι που αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη φροντίδα τους. Εργαζόμαστε σε τέτοιο ρυθμό ώστε να το κάνουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα, με περαιτέρω λεπτομέρειες να παρουσιάζονται εν ευθέτω χρόνω».

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει απολύτως μονομερή εξωτερική πολιτική παραμένοντας ο πιστότερος ΄συμμαχος της γενοκτόνας ισραηλινής κυβέρνησης και αναπαράγοντας διαρκώς τα επιχειρήματω Νετανιάχου.

Ο αργός θάνατος του λιμού συνεχίζεται

Όσο συμβαίνουν όλα αυτά έξι ακόμη άνθρωποι πέθαναν από ασιτία και υποσιτισμό την Κυριακή στη Γάζα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας του θύλακα, την ώρα που η κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου μετέδωσε πως δύο φορτηγά αναμένεται να παραδώσουν καύσιμα. Οι νέοι θάνατοι ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από αυτό που διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε πως ενδεχομένως είναι ένας εκτυλισσόμενος λιμός σε 175, μεταξύ αυτών 93 παιδιά, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αιγύπτου Al Qahera News TV μετέδωσε πως δύο φορτηγά που μεταφέρουν 107 τόνους ντίζελ επρόκειτο να εισέλθουν στη Γάζα, μήνες αφότου το Ισραήλ περιόρισε αυστηρά την πρόσβαση βοήθειας στον θύλακα προτού αμβλύνει το μέτρο κάπως, καθώς η πείνα άρχισε να εξαπλώνεται. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει πει πως οι ελλείψεις σε καύσιμα έχουν επιβαρύνει σοβαρά τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, αναγκάζοντας τους γιατρούς να επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας μονάχα στους ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ή στους τραυματίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τα φορτηγά με τα καύσιμα εισήλθαν πράγματι στη Γάζα.