Ο «ιστορικός» τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Καραϊβική - Πλησιάζει την Κούβα [εικόνες+βίντεο]

Καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες, νοσοκομεία, χωρίς ρεύμα εκατοντάδες οικογένειες • Δρόμοι-ποτάμια, ερείπια και κατολισθήσεις από την καταστροφή του ισχυρότερου τυφώνα της σύγχρονης ιστορίας • Κατευθύνεται με ορμή προς την Κούβα.

O ισχυρότερoς τυφώνας που έχει πλήξει έθνος της Καραϊβικής στη σύγχρονη ιστορία, αφήνει το αποτύπωμά του στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, με την κυβέρνηση να προειδοποιεί ότι «είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει τελικό απολογισμό». Από τις ριπές των 295 χλμ/ώρα οι άνεμοι εξασθένησαν στα 215 χιλιόμετρα και η Melissa υποβαθμισμένη από το ακραίο και σπάνιο 5 στο 3 ή 4 της κατηγορίας των επικίνδυνων τυφώνων απειλεί την Κούβα.

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, κατοικίες και εμπορικά ακίνητα» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τη στιγμή που δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν δρόμους – ποτάμια, ερείπια και κατολισθήσεις.

Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων και σπασμένων γραμμών ηλεκτροδότησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα ότι οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να στείλουν βοήθεια στην Τζαμάικα εάν χρειαζόταν .«Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό», είπε ο Τραμπ, σχολιάζοντας ότι είναι σπάνιοι οι τυφώνες κατηγορίας 5 ακόμη και στην Φλόριντα όπου κατοικεί.

«Διάδρομος πρόσκρουσης» του τυφώνα, έγινε το νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Ελίζαμπεθ προτού η καταιγίδα κατευθυνθεί προς τα βορειοδυτικά. Εικόνες ολέθρου έρχονται στη δημοσιότητα από τις περιοχές Μαύρο Ποτάμι και Σάντα Κρουζ.

Η στιγμή που το νοσοκομείο Savanna La Mar μένει χωρίς στέγη, καταγράφηκε σε βίντεο κατοίκου του Westmoreland. Ζημιές αναφέρονται σε τέσσερα νοσοκομεία με απομάκρυνση 75 ασθενών.

Το ξενοδοχείο «Jake’s» στο Hurri, βρέθηκε στο πέρασμα του τυφώνα, με αναφορές ότι τουρίστες οδηγήθηκαν στα καταφύγια καθώς το αεροδρόμιο του Κίνγκστον παραμένει κλειστό.

Οι δρόμοι στην περιοχή Bath, St. Thomas είναι απροσπέλαστοι, αναφέρει πλημμυροπαθής από την περιοχή.

Σε άλλο βίντεο αναφέρεται ότι παρασύρθηκε από τα νερά αγγλικανική εκκλησία του 1700.

Περισσότερα από 800 καταφύγια άνοιξαν, σύμφωνα με αξιωματούχους της Τζαμάικα για να διανυκτερεύσουν 15.000 άτομα, μεταξύ τριών εκατομμυρίων κατοίκων.

Το αμερικανικό δίκτυο FOX Weather μετέδωσε από την περιοχή St. Ann Parish, εικόνες πανικού για την αποστολή του.

Επόμενος συναγερμός: Νότια Κούβα

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση ότι η Melissa θα πλήξει την Κούβα ως ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» τις επόμενες ώρες. Το επίκεντρο του τυφώνα εντοπίζεται περίπου 175 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούδες, με πρόσφατη ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης.

Προειδοποιήσεις ισχύουν επίσης για τις νοτιοανατολικές και κεντρικές Μπαχάμες και τις Βερμούδες, της Καραϊβικής.