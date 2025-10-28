Ο κυκλώνας Μελίσα έφθασε στη Τζαμάικα και κόβει την ανάσα

«Τρέχει» με ταχύτητα 300 χλμ ανά ώρα • Σε συναγερμό η Καραϊβική.

Ο κυκλώνας Μελίσα, «ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό», έφθασε στη Τζαμάικα συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 300 χλμ/ω, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Συγκεκριμένα, έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ/ω, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι προειδοποίησε για καταστροφικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις.

Τις επόμενες ώρες, ο τυφώνας θα σαρώσει την Τζαμάικα πριν κινηθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, με την έντασή του να μειώνεται καθώς ταξιδεύει.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τυφώνας Μελίσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή, τρία στην Τζαμάικα και ένα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ο ΟΗΕ βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα για αποστολή τροφίμων, νερού, ειδών υγιεινής και υγειονομικού υλικού, έτοιμο να παραδοθεί στη Τζαμάικα αλλά και σε άλλα μέρη, όπως οι Μπαχάμες.

Πότε θα χτυπήσει την Κούβα

Εκτός από την Τζαμάικα, ο τυφώνας Μελίσσα προβλέπεται να πλήξει την Κούβα αργά το βράδυ της Τρίτης ή νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Από εκεί, θα επηρεάσει τμήματα στις Μπαχάμες και γύρω περιοχές.

Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει προειδοποίηση τροπικής καταιγίδας για τα νησιά Τερκς και Κέικος, αλλά και για τις Μπαχάμες. Αυτές οι προειδοποιήσεις σημαίνουν ότι ισχυρές ριπές ανέμου αναμένονται μέσα στις επόμενες 36 ώρες.

Περισσότερα από 800 καταφύγια έχουν ανοίξει στη Τζαμάικα, αλλά μόνο 133 χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή.

Αν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων βγουν αληθινές, καμία χώρα στην Καραϊβική δεν θα αντέξει την ένταση του φαινομένου.