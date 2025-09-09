Στην αντεπίθεση ο Μαδούρο, αναπτύσσει στρατό στα σύνορα της Βενεζουέλας

Απαντά στις προκλήσεις και την κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ στη Λ. Αμερική με κινητοποίηση 25.000 στρατιωτών στα σύνορα της χώρας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε την κινητοποίηση 25.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στα σύνορα με την Κολομβία και στις ακτές της χώρας, με φόντο την ακραία κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ που έστειλαν αρμάδα πολεμικών πλοίων στη νότια Καραϊβική.

«Διέταξα την ανάπτυξη 25.000 ανδρών και γυναικών των ένδοξων μπολιβαριανών ενόπλων δυνάμεών μας (FANB)», τόνισε ο κ. Μαδούρο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες.

Ανακοίνωσε πως αποστέλλονται ενισχύσεις στη «ζώνη ειρήνης των δυο εθνών», στα σύνορα με την Κολομβία, στα παράλια στην Καραϊβική, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα διυλιστήρια της χώρας, καθώς και στα ανατολικά σύνορα, ιδίως στο Δέλτα Αμακούρο, στη μεθόριο με τη Γουιάνα.

«Η κινητοποίηση πρωταρχικό σκοπό έχει την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας» της Βενεζουέλας κι εγγράφεται στον «αγώνα για ειρήνη», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ απείλησε προ ημερών ότι θα «καταρρίπτονται» μαχητικά της Βενεζουέλας αν κριθεί πως απειλούν τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Η αρμάδα αναπτύχθηκε με πρόσχημα τον πόλεμο κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης στην κυβέρνηση Τραμπ έχουν δηλώσει πως δεν αποκλείονται επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον εγκαταστάσεων που κατ’ αυτές ανήκουν σε καρτέλ των ναρκωτικών.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροδρίγες επέμεινε στο ότι η χώρα της δεν διαδραματίζει «μεγάλο» ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών, παραπέμποντας σε σχετική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Έκανε λόγο για «φάρσα», για «ψέμα» με «μοναδικό στόχο» οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να «επιτεθούν στη Βενεζουέλα».

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο Μαδούρο πως «διευθύνει» καρτέλ των ναρκωτικών και τον Ιούλιο αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα επέτρεπαν να συλληφθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο που έπλεε ανοιχτά της Βενεζουέλας, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Τραμπ, ήταν «ναρκοτρομοκράτες».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας έχουν κάπου 123.000 μέλη, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές. Σε αυτά προστίθενται άλλοι 220.000 εθνοφρουροί που, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μαδούρο, έχουν κληθεί σε υπηρεσία και θα κινητοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.