Αυξάνονται τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη δίπλα στη Βενεζουέλα

Οξύνεται η αντιπαράθεση από τις ΗΠΑ • «Δεν δικαιολογείται στρατιωτική σύγκρουση» απαντά ο Μαδούρο • Εξετάζει διάφορες επιλογές ο Τραμπ, αναφέρει το CNN

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας διέταξε να αναπτυχθούν 10 μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας (ή αλλιώς stealth) F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Παρασκευή.

Η ανάπτυξή τους προστίθεται σε αυτήν τουλάχιστον επτά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες και πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του κατηγορούν τον Νικολάς Μαδούρο πως «διευθύνει» καρτέλ των ναρκωτικών, σε μία προσπάθεια να επέμβουν στις πολιτικές εξελίξεις της Βενεζουέλας και να ανατρέψουν τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Παρασκευή πως «καμιά από τις διαφορές» ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας του και αυτή των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται ανάμεσα στα δυο κράτη. «Καμιά από τις διαφορές που είχαμε και έχουμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», είπε σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας.

Ο Νικολάς Μαδούρο βλέπει στην αμερικανική συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή «απειλή» για στρατιωτική επέμβαση με σκοπό «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα. «Δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός πως είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες, για να το πούμε επιεικώς», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο από δημοσιογράφο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο, σκοτώνοντας κατ’ αυτόν «11 ναρκωτρομοκράτες», που παρουσίασε ως μέλη της Tren de Aragua, συμμορίας που έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση.

Με ανακοίνωση ενδεικτική του πού βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, ανέφερε πως «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας», μέσω X.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι εάν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας απειλήσουν αμερικανικές δυνάμεις, «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», τότε «θα καταρριφθούν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον «καρτέλ των ναρκωτικών», μετέδωσε χθες Παρασκευή το CNN.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες «ξαναβαφτίστηκε» υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών F-16 της Βενεζουέλας, κάνοντας λόγο για «προκλητική» ενέργεια.