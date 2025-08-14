Αθήνα, 27°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Μαρτίν Βισκάρα
AP Photo/Martin Mejia

Προφυλακιστέος για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Βισκάρα

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr
Η εισαγγελία τον κατηγορεί για δωροληψία, καθώς ισχυρίζεται πως έλαβε περίπου 640.000 δολάρια από κατασκευαστικές εταιρείες με αντάλλαγμα την ανάθεση δημόσιων έργων.

Ο περουβιανός πρώην πρόεδρος Μαρτίν Βισκάρα προφυλακίστηκε χθες Τετάρτη για καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του για υπόθεση διαφθοράς την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια.

Το μέτρο διατάχθηκε κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας μέχρι την οποία κυκλοφορούσε ελεύθερος και πήγε οικειοθελώς. Ο δικαστής Χόρχε Τσάβες επικαλέστηκε «κίνδυνο φυγής» και απουσίας του από τη διαδικασία, σύμφωνα με τη διαταγή του, που δημοσιοποιήθηκε από τη δικαστική εξουσία.

Ο Βισκάρα, που κυβέρνησε τη χώρα από το 2018 ως το 2020, συνελήφθη αμέσως. Αναμενόταν να μεταχθεί σε μικρή φυλακή σε ανατολικό προάστιο στην πρωτεύουσα Λίμα, όπου κρατούνται άλλοι τρεις πρώην αρχηγοί του κράτους (Αλεχάντρο Τολέδο, Ογιάντα Ουμάλα, Πέδρο Καστίγιο).

Η εισαγγελία κατηγορεί τον Βισκάρα για δωροληψία. Λέει πως έλαβε ποσό 2,3 εκατομμυρίων σόλες (περίπου 640.000 δολαρίων ΗΠΑ) από κατασκευαστικές εταιρείες με αντάλλαγμα την ανάθεση δημοσίων έργων στη Μοκέγουα σ’ αυτές. Το πότε θα ολοκληρωθεί η δίκη είναι ακόμη άγνωστο.

Σε βάρος του πρώην προέδρου υπάρχουν επίσης υποψίες πως ηγείτο κυκλώματος διαφθοράς που πρόσθεσε θέσεις και κρατικές συμβάσεις έναντι δωροδοκιών από το 2018 ως το 2020, κατά τη διάρκεια της θητείας του που τερματίστηκε πρόωρα, καθώς παύτηκε από το κοινοβούλιο.

Η έρευνα αυτή ακολούθησε τη σύλληψη τριών πρώην δημοσίων λειτουργών και επιχειρηματία που φέρονται να «ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση», που ονομαζόταν «οι ανέγγιχτοι από τη διαφθορά», σημείωνε στις αρχές του 2024 η εισαγγελία.

Ο κ. Βισκάρα διαψεύδει αγανακτισμένα τις κατηγορίες σε βάρος του, που αποδίδει στην πρόθεση αντιπάλων του να πάρουν εκδίκηση.

Προφυλακιστέος για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Βισκάρα

