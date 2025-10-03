Κλειστό, για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, το αεροδρόμιο του Μονάχου

Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και πάλι το βράδυ της Παρασκευής, επειδή θεάθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με τον πιλότο ενός αεροσκάφους, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ο πιλότος αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, όμως η πτήση ακυρώθηκε, είπε στους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, ωστόσο «δεν ήταν ακόμη σαφής» ο λόγος.

Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες. Οι πτήσεις είχαν διακοπεί μετά την εμφάνιση drone την Πέμπτη το βράδυ, με αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων και την αναστάτωση των ταξιδιωτικών σχεδίων σχεδόν 3.000 επιβατών.