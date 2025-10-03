Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Μονάχου, έληξε ο συναγερμός για drones

Το αεροδρόμιο του Μονάχου άνοιξε ξανά το πρωί της Παρασκευής, μετά από ολονύκτια διακοπή της λειτουργίας του λόγω της εμφάνισης drone, σύμφωνα με το Reuters.
Οι πτήσεις είχαν διακοπεί μετά την εμφάνιση drone την Πέμπτη το βράδυ, με αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων και την αναστάτωση των ταξιδιωτικών σχεδίων σχεδόν 3.000 επιβατών.
Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε νωρίς την Παρασκευή ότι οι πρώτες αναφορές για την παρουσία drone έγιναν από τους πύργους ελέγχου του αεροδρομίου στις 22:18 της Πέμπτης (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα την αρχική επιβολή περιορισμών στις πτήσεις, οι οποίοι στη συνέχεια μετατράπηκαν σε πλήρη αναστολή.
Δεκαπέντε πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν στο Μόναχο κινήθηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Βιέννης και της Φρανκφούρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου του Μονάχου.
Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών και του αεροδρομίου έστησε ράντζα και παρείχε κουβέρτες και φαγητό για να βοηθήσει τους σχεδόν 3.000 επιβάτες που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις πτήσεων.
