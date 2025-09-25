Drones στη Δανία - Για «υβριδική επίθεση» μιλά η κυβέρνηση

«Έχουν στόχο να διασπείρουν τον φόβο», τόνισαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Άμυνας, ενώ προανήγγειλαν νόμο της κυβέρνησης για μελλοντική κατάρριψη drones από υπεύθυνους των υποδομών.

Για «υβριδικές επιθέσεις που έχουν έρθει για να μείνουν και έχουν ως στόχο να διασπείρουν τον φόβο», έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας Πέτερ Χούμελγκααρντ, σχετικά με το νέο περιστατικό με drones που κατεγράφη τη νύχτα και οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων αεροδρομίων της χώρας.

Yπενθυμίζεται ότι προχθές για τον ίδιο λόγο είχαν κλείσει τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, με την Δανή πρωθυπουργό να κάνει λόγο για την «πιο σοβαρή επίθεση κατά υποδομών της χώρας».

«Η κυβέρνηση θα προτείνει νόμους, ώστε να καταρρίπτονται τα drones από τους υπεύθυνους των υποδομών μας», ανέφερε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας να προσθέτει πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για δράση επαγγελματιών». Συμπλήρωσε, πάντως, πως δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή στρατιωτική απειλή κατά της χώρας.

Οι Αρχές της χώρας γνωστοποίησαν πως περιστατικό κατεγράφη και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας, παράλληλα πως μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει αποδείξεις για εμπλοκή της Ρωσίας. Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα drones χθες το βράδυ απογειώθηκαν «τοπικά», δηλαδή όχι από μεγάλη απόσταση.

Ερωτηθείς γιατί τα drones δεν καταρρίφθηκαν, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε ότι «έγινε αξιολόγηση και αποφασίστηκε να μην καταρριφθούν για να μην κινδυνεύσουν πολίτες».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα ζητήσει ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ (δηλαδή τη σύγκλησή του), όπως συνέβη στις περιπτώσεις της Εσθονίας και της Πολωνίας, διευκρινίζοντας πάντως πως η Κοπεγχάγη βρίσκεται σε επαφή τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και με την ΕΕ.