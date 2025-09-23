Αθήνα, 25°C
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Δανία
Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

Άνοιξαν μετά από ώρες τα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο, συναγερμός από drones

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο της Δανίας και της Νορβηγίας, δεν καταρρίφθηκε κανένα

Χάος επικράτησε στη Δανία και τη Νορβηγία, καθώς έκλεισαν για αρκετές ώρες προτού ανοίξουν ξανά τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, λόγω drones που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το πιο πολυσύχναστο στη σκανδιναβική περιοχή, ανακοίνωσε ότι άνοιξε ξανά νωρίς τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού η εμφάνιση drone ανέστειλε όλες τις πτήσεις για σχεδόν τέσσερις ώρες, ενώ και το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία άνοιξε ξανά μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου επίσης λόγω εντοπισμού drone.

Ο εναέριος χώρος του αεροδρομίου του Όσλο στη Νορβηγία άνοιξε ξανά στις 3:22 (τοπική ώρα, 4:22 ώρα Ελλάδος) σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της νορβηγικής εταιρείας εκμετάλλευσης αεροδρομίων Avinor.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να καθορίσει τι είδους drones είναι αυτά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, Γιάκομπ Χάνσεν. «Τα drones έχουν εξαφανιστεί και δεν έχουμε καταρρίψει κανένα από αυτά», πρόσθεσε.

Ο Χάνσεν είπε ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας θα συνεργαστούν για να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών. «Η αστυνομία της Κοπεγχάγης έχει λάβει πληροφορίες από την αστυνομία της Νορβηγίας ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά με drones που έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Νορβηγίας», δήλωσε ακόμα.

Το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε τον εναέριο χώρο του από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (1:00 ώρα Ελλάφος) λόγω της παρατήρησης drone, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκπρόσωπος της νορβηγικής εταιρείας διαχείρισης αεροδρομίων Avinor.

Νωρίτερα το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, Kastrup, ανακοίνωσε ότι άνοιξε ξανά και σιγά σιγά αποκαθίσταται η λειτουργία του.

«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.

Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Μάλιστα μία από τις πτήσεις που εκτρέπεται από το Όλσο ήταν η πτήση από το Παρίσι, η οποίο κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού από τότε που ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας νωρίτερα αυτό το μήνα, ωθώντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να δεσμευτούν να ενισχύσουν την άμυνα στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δραστηριότητες των drones τη Δευτέρα στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται με τα περιστατικά που αφορούν τη Ρωσία.

Το αεροδρόμια έκλεισαν μετά από μια σειρά προβλημάτων λόγω drones στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τις τελευταίες ημέρες.

