Νέος συναγερμός για drones στη Δανία, έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

Πριν δύο ημέρες, είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης • Η αστυνομία μιλά για «ομοιότητες στα δύο περιστατικά» • Ως στρατιωτική βάση χρησιμοποιείται το ένα από τα τέσσερα αεροδρόμια.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στη Δανία καθώς υπήρξε νέα εισβολή drones με αποτέλεσμα να κλείσουν πολυσύχναστα αεροδρόμια, το βράδυ της Τετάρτης.

Πριν δύο ημέρες είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Το βράδυ της Δευτέρας έκλεισαν τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το βράδυ της Δευτέρας είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης αποκαταστάθηκε η λειτουργία τους, με τα drones να αποχωρούν.