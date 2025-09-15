Αθήνα, 30°C
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
drones_1020
Ap Photo

Την Ουκρανία «δείχνει» η Ρωσία για το drone που εισήλθε στην Ρουμανία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για το drone που εισήλθε στη Ρουμανία το Σάββατο • Κατηγορεί την Ουκρανία για προβοκάτσια.

Για ουκρανικά προβοκάτσια κάνει λόγο η Ρωσία αναφορικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από drone το Σάββατο, καθώς στην πρώτη της επίσημη απάντηση για το περιστατικό αναφέρει πως το drone ήταν ουκρανικά. 

Υπενθυμίζεται πως η Ρουμανία έγινε η δεύτερη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ μετά την Πολωνία που κατήγγειλε την Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε λόγο για «ανεύθυνες ενέργειες» και έθεσε ζήτημα ασφάλειας για τη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνοντας ότι οι πράξεις της Μόσχας αποτελούν νέα πρόκληση.

Σήμερα, η Ρουμανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγησείς και για να διαμαρτυρηθούν για τις φερόμενες ρωσικές ενέργειες.

Για το περιστατικό παρενέβη και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία κατήγγειλε τη Ρωσία για κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της ΕΕ.

«Η παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αποτελεί για άλλη μια φορά κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της ΕΕ και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Ρουμανία και όλα τα κράτη-μέλη για την προστασία του εδάφους της ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, σήμερα αναμένονται και οι πρώτες αντιδράσεις στην «επιστολή προς τον κόσμο» που απηύθυνε ο Τραμπ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, με την οποία ζητεί από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν εντελώς τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, να εφαρμόσουν τις κυρώσεις και να τον στηρίξουν στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.

