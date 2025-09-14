Η καταγγελία της Ρουμανίας, τα ρωσικά drones και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα

Νέος γύρος αντιπαράθεσης, ενώ η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί για την φερόμενη παραβίαση του ρουμανικού εναέριο χώρου.

Τη μεγάλη ενόχλησή του εκφράζει το Βουκουρέστι για την καταγγελλόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου του από ρωσικά drones, με τη Ρουμανία να γίνεται, μετά την Πολωνία, η δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ που προχωρά σε τέτοιες καταγγελίες. Η Μόσχα δεν έχει απαντήσει ακόμη, η Ε.Ε. έσπευσε να καταδικάσει το περιστατικό, το ΝΑΤΟ δεν έχει τοποθετηθεί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας κάνει λόγο για «ανεύθυνες ενέργειες» και θέτει ζήτημα ασφάλειας για τη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνοντας ότι οι πράξεις της Μόσχας αποτελούν νέα πρόκληση.

Το περιστατικό έρχεται μετά από μία εβδομάδα μεγάλης έντασης, καθώς η Πολωνία προχώρησε σε κατάρριψη drones, καταγγέλλοντας ότι επρόκειτο για σκόπιμη ρωσική ενέργεια με στόχο να «τεστάρει» το ΝΑΤΟ και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Πρόσθεσε εξάλλου ότι «τέτοιου είδους περιστατικά καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού της Ομοσπονδίας της Ρωσίας προς το διεθνές δίκαιο».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έγραψε σχετικά στο Χ «η παραβίαση του ρουμάνικου εναέριου χώρου από ρωσικά drones αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε η Κάλας στο Χ. «Η απερίσκεπτη αυτή κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Ρουμανία».

Η Ρουμανία ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ένα drone, μετά από ρωσική επίθεση στην γειτονική Ουκρανία. Η χώρα «σήκωσε» δύο μαχητικά F-16 τα οποία «εντόπισαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εθνικό εναέριο χώρο» και τα οποίο το παρακολουθούσαν μέχρι να φύγει από τα ραντάρ.

Σύμφωνα με το Βουκουρέστι τα ρουμανικά αεροσκάφη «υποστηρίζονταν από Γερμανούς συμμάχους με δύο Eurofighter Typhoon», ενώ το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε απειλή για την ασφάλεια.

Την ώρα που αναμένεται η επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα, εάν υπάρξει, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι αυξάνουν τη στήριξή τους προς την Πολωνία.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία εσκεμμένα επεκτείνει τις επιχειρήσεις της με drones, συμπληρώνοντας ότι η Δύση πρέπει να προχωρήσει σε πιο αυστηρές κυρώσεις και πιο στενή αμυντική συνεργασία.