Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 26.7°
3 BF
46%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.4° 24.3°
4 BF
60%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
28.0° 26.6°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
44%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
41%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.6° 27.6°
2 BF
55%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
0 BF
40%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.4°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.7°
3 BF
50%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
0 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
47%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.3° 27.2°
2 BF
57%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 26.6°
4 BF
75%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.2°
2 BF
36%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 23.3°
2 BF
69%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.2° 24.2°
3 BF
75%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.0° 28.0°
2 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Ρουμανία αεροσκάφη
Φωτογραφία αρχείου Ap Photo

Η καταγγελία της Ρουμανίας, τα ρωσικά drones και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Νέος γύρος αντιπαράθεσης, ενώ η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί για την φερόμενη παραβίαση του ρουμανικού εναέριο χώρου.

Τη μεγάλη ενόχλησή του εκφράζει το Βουκουρέστι για την καταγγελλόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου του από ρωσικά drones, με τη Ρουμανία να γίνεται, μετά την Πολωνία, η δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ που προχωρά σε τέτοιες καταγγελίες. Η Μόσχα δεν έχει απαντήσει ακόμη, η Ε.Ε. έσπευσε να καταδικάσει το περιστατικό, το ΝΑΤΟ δεν έχει τοποθετηθεί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας κάνει λόγο για «ανεύθυνες ενέργειες» και θέτει ζήτημα ασφάλειας για τη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνοντας ότι οι πράξεις της Μόσχας αποτελούν νέα πρόκληση.

Το περιστατικό έρχεται μετά από μία εβδομάδα μεγάλης έντασης, καθώς η Πολωνία προχώρησε σε κατάρριψη drones, καταγγέλλοντας ότι επρόκειτο για σκόπιμη ρωσική ενέργεια με στόχο να «τεστάρει» το ΝΑΤΟ και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Πρόσθεσε εξάλλου ότι «τέτοιου είδους περιστατικά καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού της Ομοσπονδίας της Ρωσίας προς το διεθνές δίκαιο».

 

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έγραψε σχετικά στο Χ «η παραβίαση του ρουμάνικου εναέριου χώρου από ρωσικά drones αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε η Κάλας στο Χ. «Η απερίσκεπτη αυτή κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Ρουμανία».

Η Ρουμανία ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ένα drone, μετά από ρωσική επίθεση στην γειτονική Ουκρανία. Η χώρα «σήκωσε» δύο μαχητικά F-16 τα οποία «εντόπισαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εθνικό εναέριο χώρο» και τα οποίο το παρακολουθούσαν μέχρι να φύγει από τα ραντάρ.

 

Σύμφωνα με το Βουκουρέστι τα ρουμανικά αεροσκάφη «υποστηρίζονταν από Γερμανούς συμμάχους με δύο Eurofighter Typhoon», ενώ το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε απειλή για την ασφάλεια.

 

 

Την ώρα που αναμένεται η επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα, εάν υπάρξει, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι αυξάνουν τη στήριξή τους προς την Πολωνία. 

 

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία εσκεμμένα επεκτείνει τις επιχειρήσεις της με drones, συμπληρώνοντας ότι η Δύση πρέπει να προχωρήσει σε πιο αυστηρές κυρώσεις και πιο στενή αμυντική συνεργασία. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η καταγγελία της Ρουμανίας, τα ρωσικά drones και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual