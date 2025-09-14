«Τέσταρε» τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ ο Πούτιν, λέει η Πολωνία

Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας • Μόλις 3 ή 4 drones καταστράφηκαν από τα 19 που εισήλθαν στην Πολωνία.

Να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ επεδίωκε η Ρωσία με την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από μια πλειάδα drones, σύμφωνα με δηλώσεις του Πολωνου ΥΠΕΞ, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ευθυγραμμιζόμενος με την ερμηνεία που έδωσε ο Ζελένσκι από την πρώτη στιγμή που συνέβη το περιστατικό.

Ο Σικόρσκι επιβεβαίωσε ότι τα drones είχαν τη δυνατότητα να φέρουν εκρηκτικά, αλλά όσα εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν άδεια. «Ενδιαφέρον είναι ότι όλα ήταν άδεια κάτι που υποδηλώνει ότι η Ρωσία ήθελε να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο», δήλωσε στο Guardian από το Κίεβο.

Απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η πολωνική αντιαεροπορική άμυνα δεν ήταν προετοιμασμένη, παρά το γεγονός ότι μόνο 3 ή 4 από τα περίπου 19 drones καταρρίφθηκαν, και ορισμένα εισήλθαν βαθιά στην πολωνική επικράτεια.

«Τα drones δεν έφτασαν στους στόχους τους και προκάλεσαν μόνο μικρές ζημιές σε περιουσίες – κανείς δεν τραυματίστηκε. Αν αυτό συνέβαινε στην Ουκρανία, με βάση τους ορισμούς τους, θα θεωρούνταν 100% επιτυχία», πρόσθεσε.

Ενισχύσεις από το ΝΑΤΟ

Την Παρασκευή, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη στα ανατολικά της συμμαχίας για να προστατευθεί από ενδεχόμενες νέες ρωσικές παραβιάσεις.Το Σάββατο, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ξανά λόγω νέας απειλής από drones στην δυτική Ουκρανία.

Το αεροδρόμιο του Λούμπλιν (ανατολικά της Πολωνίας) έκλεισε προσωρινά και οι κάτοικοι κοντινών περιοχών έλαβαν SMS με προειδοποιήσεις, χωρίς τελικά να αναφερθεί παραβίαση του εναέριου χώρου.

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η αντίδραση της Πολωνίας θα ήταν «πολύ πιο σκληρή» αν υπήρχαν τραυματισμοί ή νεκροί, αλλά δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια τέτοια απάντηση στο μέλλον. «Με έναν επιτιθέμενο και ψεύτη όπως ο Πούτιν, μόνο η πιο σκληρή πίεση φέρνει αποτέλεσμα», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η εισβολή μάς έφερε πιο κοντά στον πόλεμο από οποιαδήποτε άλλη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σικόρσκι απέρριψε την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι «μπορεί να ήταν λάθος», λέγοντας: «Μπορείς να πιστέψεις ότι 1-2 ξέφυγαν από την πορεία τους, αλλά 19 λάθη σε μία νύχτα, σε διάρκεια 7 ωρών; Συγγνώμη, δεν το πιστεύω».

Εκπαίδευση Πολωνών από Ουκρανούς

Ο Σικόρσκι είπε ότι πολωνικές ομάδες θα εκπαιδευτούν από Ουκρανούς χειριστές drones για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας.

«Οι Ουκρανοί έχουν καλύτερο εξοπλισμό και πολύ πιο πρόσφατη εμπειρία απέναντι στον ρωσικό στρατό», σημείωσε.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε κέντρο εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, ένα «ασφαλέστερο περιβάλλον» από την ίδια την Ουκρανία. «Οι πολίτες και οι κυβερνήσεις της Δύσης πρέπει να κατανοήσουν ότι οι Ουκρανοί θα μας εκπαιδεύσουν πώς να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία – όχι το αντίστροφο», υπογράμμισε.

Παραβιάσεις και σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ

Το Σάββατο, η Ρουμανία έγινε το τελευταίο μέλος του ΝΑΤΟ που ανέφερε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι δύο μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για επιτήρηση.

Ο Σικόρσκι μίλησε από το περιθώριο ενός συνεδρίου στο Κίεβο με θέμα το μέλλον της Ουκρανίας μετά από τρία και πλέον χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας.

Τραμπ, ειρήνη και «άρθρο 5»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στο συνέδριο με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας πως ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν πρόεδρος και πως έχει σημειωθεί «μεγαλύτερη πρόοδος προς για ειρήνη τους τελευταίους τρεις μήνες απ’ ό,τι σε τρία χρόνια του Μπάιντεν».

Ο σύμβουλός του, Κιθ Κέλογκ, παρών στο συνέδριο, είπε πως ο Τραμπ είναι «εκνευρισμένος» με τον Πούτιν, αλλά προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην τον πιέζουν υπερβολικά:

«Μην τον φέρετε σε θέση να αισθάνεται ότι τον χρησιμοποιούν – είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε», είπε.

Ο Σικόρσκι, πάντως, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα λάβει το Νόμπελ Ειρήνης αν επιτύχει «δίκαιη ειρήνη»: «Δίκαιη ειρήνη σημαίνει μια Ουκρανία με αμυντικά σύνορα και ενσωματωμένη με τη Δύση».

Όταν του επισημάνθηκε πως ο Τραμπ δεν έχει δείξει πρόθεση να πιέσει τον Πούτιν, απάντησε: «Έχει το προσωπικό του στυλ, το σεβόμαστε, αλλά θα τον κρίνουμε από τα αποτελέσματα».