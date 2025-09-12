Ρωσικά drones στην Πολωνία: Η Ευρώπη στο πόδι, ο Τραμπ «βλέπει» λάθος

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε το περιστατικό, αλλά δήλωσε.. ενοχλημένος • Ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας • Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με το Μινσκ.

«Μπορεί να ήταν και λάθος». Με αυτά τα λόγια ήρθε το βράδυ της Πέμπτης η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από drones, η οποία προκάλεσε συναγερμό στην Ευρώπη και νέο γύρο αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα μπορούσε να ήταν και λάθος», ενώ έσπευσε να επισημάνει πως ακόμη κι έτσι δεν είναι καθόλου χαρούμενος με τις εξελίξεις. «Ωστόσο ελπίζω ότι θα τελειώσει» πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν την ξεκάθαρη διάθεση των ΗΠΑ να υποβαθμίσουν το περιστατικό, ενώ ήδη από χθες και ο στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η παραβίαση του εναέριου χώρου να ήταν από λάθος, ενώ δεν έδειξε να πείθεται για τον αριθμό των drones που φέρονται να πέταξαν και να καταρρίφθηκαν στην Πολωνία.

Ξεκινούν στρατιωτικά γυμνάσια, έκλεισαν τα σύνορα

Στην Ευρώπη, πάντως, και κυρίως στην Πολωνία η ανάγνωση των γεγονότων είναι πολύ διαφορετική, με τη Βαρσοβία να δηλώνει ήδη από τις πρώτες ώρες μετά το επεισόδιο ότι η χώρα δεν έχει φτάσει ποτέ τόσο κοντά σε ένοπλη σύγκρουση, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Πολωνία αποφάσισε να κλείσει τα σύνορά της ως απάντηση στην έναρξη κοινής στρατιωτικής άσκησης ανάμεσα σε ρωσικές και λευκορωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Τα στρατηγικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ρωσικών και των λευκορωσικών ενόπλων δυνάμεων (...) άρχισαν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Οι ασκήσεις αυτές διεξάγονται ενώ ο ρωσικός στρατός προωθείται στο ουκρανικό μέτωπο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Τα γυμνάσια με την ονομασία Zapad-2025, που ερμηνεύονται από την Ευρώπη και ως επίδειξη ισχύος από τη Ρωσία και τη στενή σύμμαχό της, περιλαμβάνουν ασκήσεις στο έδαφος των δύο χωρών, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Τα γυμνάσια είχαν προγραμματισθεί πολύ πριν συμβεί το επεισόδιο με την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Πολωνία μέσα στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Οι στόχοι των ασκήσεων είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες διοικητών και προσωπικού, το επίπεδο συνεργασίας και η εκπαίδευση στο πεδίο περιφερειακών και συμμαχικών σχηματισμών στρατευμάτων», ανέφερε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει χθες, Πέμπτη, πως τα γυμνάσια, που θα διεξαχθουν και κοντά στα πολωνικά σύνορα, δεν στρέφονται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ, μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, να καλεί τη Βαρσοβία να αναλογιστεί «τις συνέπειες τέτοιων αντιπαραγωγικών μέτρων» και να αναθεωρήσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων.

Εξηγήσεις ζητά η Γαλλία

Τη σημαία της αντιπαράθεσης από ευρωπαϊκής πλευράς έχει σηκώσει ψηλά η Γαλλία, με το Παρίσι να καλεί τον Ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών για να ζητήσει εξηγήσεις.

«Έχει κληθεί σήμερα το πρωί. Θα του πούμε (...) ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», σημείωσε ο απερχόμενος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Είτε από πρόθεση, είτε όχι, είτε τυχαία είτε όχι, όλα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όλο αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Όλο αυτό έρχεται να προστεθεί στις αναρίθμητες προκλήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο απερχόμενος επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Σημειώνεται πως η Γαλλία θα αναπτύξει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλουν στην προστασία από την Πολωνία του εναέριου χώρου της μετά τη διείσδυση των drone νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.