Τα ρωσικά drones, η πολωνική πίεση και η στάση του NATO

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις καταγγελίες της Βαρσοβίας • «Χαμηλά ο πήχης» από τον Αμερικανό στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ • Το δημοσίευμα – φωτιά από τη Welt για τη βάση του ΝΑΤΟ • Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ φέρνει η Πολωνία το ζήτημα.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Πολωνία και Ρωσία μετά το σοβαρό περιστατικό εισχώρησης drones στον εναέριο χώρο της Βαρσοβίας και την κατάρριψή τους από Πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη.

Το Κρεμλίνο επανήλθε σήμερα απορρίπτοντας τις καταγγελίες της Πολωνίας και παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Δεν θα υπάρξουν άλλα σχόλια. Το υπουργείο Άμυνάς μας το σχολίασε και προσέφερε διαβουλεύσεις, αν χρειαστεί», είπε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Δεν υπάρχει τίποτα να προστεθεί».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, βέβαια, απάντησε στην Πολωνία σημειώνοντας «όσο για τη ρητορική και τις δηλώσεις που ακούμε από τη Βαρσοβία, λοιπόν, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο εδώ. Αυτή η ρητορική είναι χαρακτηριστική σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών τελευταία. Βλέπουμε τη συνέχισή της».

Σημειώνεται ότι σήμερα σε κοινή δήλωσή τους η Πολωνία, η Ουκρανία και η Λιθουανία κατήγγειλαν τη Ρωσία γα τη χθεσινή διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο, αποκαλώντας την εσκεμμένη και άνευ προηγουμένου πρόκληση.

Ο Πεσκόφ είπε επίσης πως τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κοντά στα σύνορα με την Πολωνία από αύριο, Παρασκευή, δεν στρέφονται εναντίον οιασδήποτε άλλης χώρας.

«Πρόκειται για προγραμματισμένα γυμνάσια, δεν στοχεύουν οιονδήποτε», είπε ο Πεσκόφ. «Μιλάμε για συνεχιζόμενη στρατιωτική συνεργασία και άσκηση αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο στρατηγικών συμμάχων», είπε.

Δημοσίευμα – φωτιά από τη Welt

Τη νέα ένταση ανάμεσα σε Δύση και Μόσχα, πάντως, πυροδοτεί και δημοσίευμα της Welt, η οποία υποστηρίζει ότι τα ρωσικά drones δεν μπήκαν κατά λάθος στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η γερμανική εφημερίδα επικαλείται υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον οποίο η παραβίαση δεν ήταν τυχαία και πως πέντε από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε πορεία προς μια στρατιωτική βάση της Συμμαχίας.

Ο αξιωματούχος, μάλιστα, υποστήριξε πως ο μεγάλος αριθμός των drones καθιστά αδύνατο το ενδεχόμενο λάθους.

Οι δηλώσεις από τον στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ

Επισήμως, όμως, όπως καταγράφηκε και από τις δηλώσεις του Στρατιωτικού Διοικητή της Συμμαχίας στην Ευρώπη παραμένει άγνωστο εάν οι παραβιάσεις ήταν σκόπιμες ή τυχαίες.

Ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς, σημείωσε ότι δεν έχει και πολλή εμπιστοσύνη στις αναφορές για τον αριθμό των drones που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν ήταν σκόπιμη ή τυχαία ενέργεια. Επίσης δεν έχω και πολλή εμπιστοσύνη στον αριθμό των drones που έχετε ακούσει ότι μπήκαν στην Πολωνία» είπε χαρακτηριστικά για να σημειώσει «καθώς προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και να δούμε τεχνικές λεπτομέρειες, θα έχουμε καλύτερη κατανόηση για τον αριθμό τους, αλλά και πάλι δεν θα μπορούσα να σας πω σήμερα εάν ήταν 20 ή δέκα».

Παράλληλα, ο Γκρίνκεβιτς έσπευσε να επισημάνει πως εάν επρόκειτο για ένα σμήνος εκατοντάδων drones τότε δεν θα επρόκειτο για ατύχημα, αλλά θα ήταν μια επίθεση σε έδαφος της Συμμαχίας.

«Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενεργοποιούνταν άλλα σχέδια και πολλά περισσότερα πράγματα θα συνέβαιναν. Θα μιλούσαμε για ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι».

Πάντως, ο Γκρίνκεβιτς έσπευσε να τονίσει πως υπάρχουν μαθήματα που βγαίνουν από αυτό το περιστατικό.

Ισπανία και Ολλανδία ζήτησαν εξηγήσεις

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο στη Μαδρίτη προκειμένου να του εκφράσει την επίσημη καταδίκη του για την «απαράδεκτη» παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα εξάλλου με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, η ολλανδική κυβέρνηση κάλεσε και αυτή τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ολλανδία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.