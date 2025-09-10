Η Βαρσοβία στα «κάγκελα» αλλά το ΝΑΤΟ υποβαθμίζει το περιστατικό

Ενεργοποιεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ο Τουσκ •Το ΝΑΤΟ κατέρριψε τα ρωσικά drones • Στο πλευρό της Πολωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση • «Εξαιρετικά σημαντικό προηγούμενο» για τον Ζελένσκι η επιχείρηση του ΝΑΤΟ.

Υποβαθμίζει το συμβάν με την είσοδο στον πολωνικό εναέριο χώρο μιας σειράς ρωσικών drones, καθώς δεν θεωρεί ότι αποτέλεσε επίθεση, το ΝΑΤΟ, σε αντίθεση με την πολιτική ηγεσία της Πολωνίας που κατήγγειλε τη Ρωσία για επίθεση.

Παρόλα αυτά, ο Πολωνός πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως την επιχείρηση αποτροπής των ρωσικών drones, τα οποία καταστράφηκαν, συμμετείχαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ έγινε γνωστό πως η Πολωνία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την το ΝΑΤΟ.

Μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να υπάρχει απόκλιση και ως προς τον αριθμό των drones που εισήλθαν στην Πολωνία, καθώς το ΝΑΤΟ κάνει λόγο 6 έως 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ η Πολωνία μιλάει για έναν «τεράστιο αριθμό» drones.

«Πολυάριθμα drones διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας και αντιμετωπίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ στο Χ. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι «σε επαφή με την πολωνική ηγεσία».

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε σήμερα πηγή από το ΝΑΤΟ στο Reuters, προσθέτοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις υπήρξε εσκεμμένη διείσδυση έξι έως δέκα ρωσικών drones.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή είχαν εντοπίσει τα drones με τα ραντάρ τους, αλλά δεν ενεπλάκησαν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού σύμφωνα με την πηγή.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε τη νύχτα από «τεράστιο αριθμό» ρωσικών drones, προσθέτοντας ότι όσα από αυτά αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Ο Τουσκ έγραψε στην πλατφόρμα X: «Τη νύχτα, ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από έναν τεράστιο αριθμό ρωσικών drones. Όσα αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας».

Ο Τουσκ ενεργοποιεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η Πολωνία θα ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημη διαβούλευση εντός της Συμμαχίας, κίνηση για την οποία έχει συμφωνήσει με τον πρόεδρο της χώρας, Καρόλ Ναβρότσκι.

Το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ορίζει: «Τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε, κατά την άποψη οποιουδήποτε εξ αυτών, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε Μέλους».

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του ΝΑΤΟ, το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί μόλις επτά φορές από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949, με την πιο πρόσφατη περίπτωση το 2022, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τουσκ, ωστόσο, υπογράμμισε πως, αν και εκτιμά τις εκφράσεις αλληλεγγύης, «τα λόγια δεν αρκούν», και πως η Πολωνία θα ζητήσει «πολύ μεγαλύτερη» στήριξη από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Η ενεργοποίηση του Άρθρου 4 σηματοδοτεί αυξημένο επίπεδο συναγερμού και ενδεχομένως οδηγήσει σε συντονισμένες αμυντικές ενέργειες ή επαναξιολόγηση της στρατηγικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Πλήρης στήριξη της Ευρώπης στην Πολωνία

Την αμέριστη αλληλεγγύη της στην Πολωνία εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης μετά τη «παραβίαση» του εναέριου χώρου της.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε επίσης ότι απαιτούνται περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ότι στις σχετικές διαβουλεύσεις εξετάζεται η επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Πρόσθεσε ότι βρίσκονται υπό συζήτηση κυρώσεις κατά του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, καθώς και κατά τρίτων χωρών που τον διευκολύνουν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στην ανάγκη εξεύρεσης μιας «νέας λύσης» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως δήλωσε: «Μπορούμε να προσφέρουμε στην Ουκρανία ένα δάνειο αποζημιώσεων, χρησιμοποιώντας τα μετρητά που σχετίζονται με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις αποζημιώσεις.

Την στήριξη του στην Πολωνία εξέφρασε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε: «Τα χθεσινοβραδινά γεγονότα μας υπενθυμίζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ασφάλεια του ενός είναι η ασφάλεια όλων. Στεκόμαστε πλήρως αλληλέγγυοι στην Πολωνία μετά την απαράδεκτη παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία. Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι απερίσκεπτες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών της ΕΕ συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων και για κρίσιμες υποδομές σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Πολωνία έχει κάθε δίκιο να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της. Η Ευρώπη αυξάνει τις επενδύσεις στην άμυνά της, διότι η ειρήνη και η ασφάλεια στην ήπειρό μας δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες.»

Ζελένσκι: Επίτηδες μπήκαν τα drones στην Πολωνία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Πολωνία αποτέλεσε σκόπιμο στόχο ρωσικής επίθεσης με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έγραψε: «Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η πορεία, αυτή η κατεύθυνση της επίθεσης, δεν ήταν τυχαία.»

Και συνέχισε: «Συνεχώς καταφθάνουν πληροφορίες για την εισβολή ρωσικών επιθετικών drones σε πολωνικό έδαφος. Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό για οκτώ drones. Τα αυξανόμενα στοιχεία υποδεικνύουν ότι αυτή η πορεία δεν ήταν τυχαία. Υπήρξαν και στο παρελθόν περιστατικά όπου μεμονωμένα ρωσικά drones διέσχιζαν τα σύνορα και έφταναν για λίγο σε γειτονικές χώρες. Αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε μια σαφώς μεγαλύτερης κλίμακας και σκόπιμη επίθεση.»

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να παράσχει στην Πολωνία όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη ρωσική επίθεση, αλλά και να βοηθήσει στην κατασκευή ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και προστασίας από τέτοιες ρωσικές απειλές.

Τόνισε ακόμη: «Είναι ξεκάθαρο ότι η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί κίνδυνο για κάθε ανεξάρτητο κράτος στην περιοχή μας. Μόνο η κοινή και συντονισμένη δράση μπορεί να εγγυηθεί αξιόπιστη ασφάλεια.»

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό προηγούμενο» τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών από πολλές ευρωπαϊκές χώρες ταυτόχρονα για την κατάρριψη ρωσικών όπλων και την προστασία ανθρωπίνων ζωών. Υπενθύμισε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει εδώ και καιρό τη δημιουργία κοινής αντιαεροπορικής άμυνας για την εγγυημένη αναχαίτιση των Shahed, άλλων drones και πυραύλων, μέσω του συνδυασμού των δυνάμεων της ευρωπαϊκής πολεμικής αεροπορίας και των συστημάτων αεράμυνας.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε: «Οι Ευρωπαίοι είναι πάντα πιο ισχυροί όταν δρουν ενωμένοι. Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι η απάντηση σε αυτό το κλιμακούμενο βήμα – και ακόμη περισσότερο σε μια απόπειρα ταπείνωσης ενός από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά κράτη – θα είναι ξεκάθαρη και ισχυρή από όλους τους εταίρους.»