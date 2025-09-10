Τι απαντά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για τα drones στην Πολωνία

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη δυτική Ουκρανία και δεν υπήρχε σχεδιασμός να πλήξουν στόχους στην Πολωνία, ισχυρίζεται το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας

Διπλωματική ένταση και αλληλοκατηγορίες μετά τις παραβιάσεις τουλάχιστον ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και την κατάρριψή τους.

Λίγες ώρες μετά, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός να πλήξουν οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επισημαίνει ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων». «Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση προσπαθώντας να μειώσει τις αντιδράσεις για το συμβάν.

Ωστόσο, η πολωνική κυβέρνηση δεν φαίνεται πείθεται από τις ρωσικές απαντήσεις και υποστηρίζει πως η πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι. Έκανε λόγο για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο την Πολωνία η οποία οργανώνεται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, σε σχέση με το περιστατικό στον εναέριο χώρο.

Η κατάσταση προκάλεσε συναγερμό σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς σε περίπτωση επίθεσης σε κράτος μέλος της συμμαχίας, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να εμπλακούν και να συνδράμουν.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας και είπε πως η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά». «Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε. Την αμέριστη αλληλεγγύη της στην Πολωνία εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης μετά τη «παραβίαση» του εναέριου χώρου της.