Τουρκία: Μπαράζ συλλήψεων σε ΜΜΕ που κάνουν αντιπολίτευση στον Ερντογάν

Ακόμη ένα χτύπημα στην ελευθερία του Τύπου στη γειτονική χώρα, όπου από το πρωί της Πέμπτης έχει σημειωθεί ένα μπαράζ συλλήψεων στελεχών αντιπολιτευόμενων ΜΜΕ, ανάμεσά τους σταθμοί που είχαν σημαντική παρουσία και διείσδυση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη δέκα διευθυντικών στελεχών μιας εταιρείας συμμετοχών για απάτη και την κατάσχεση των ενεργητικών τους, που περιλαμβάνουν τρεις μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, κατασχέθηκαν για «απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων», ανακοινώθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, προαστίου της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός TRT Haber.

Η Can Holding, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της πρατήρια καυσίμων, σχολεία και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είχε αποκτήσει το Δεκέμβριο 2024 τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων το κανάλι οικονομικών ειδήσεων Bloomberg HT, που δημιουργήθηκε το 2010 σε σύμπραξη με την Bloomberg News.

«Η επιχείρηση με στόχο την Can Holding, επίσης ιδιοκτήτρια των Haberturk και Bloomberg HT (...) θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τον έλεγχο της κυβέρνησης επί των μέσων ενημέρωσης, με κίνητρο τη βούληση για μονοφωνία», αντέδρασε ο Ερόλ Οντέρογλου, ο αντιπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.