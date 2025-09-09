Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
31°C
32.9° 29.2°
3 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.6° 29.5°
3 BF
38%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.9°
2 BF
58%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.8°
0 BF
56%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
1 BF
19%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.1° 30.1°
3 BF
40%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.1° 27.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.9°
4 BF
40%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
45%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
2 BF
27%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.2° 30.6°
3 BF
29%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.8°
3 BF
60%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
2 BF
23%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.3°
2 BF
69%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
4 BF
62%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
0 BF
34%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
ursula
Gonzalo Fuentes/Pool via AP

H πλειοψηφία των Ευρωπαίων ζητά την παραίτηση της φον ντερ Λάιεν

ΕΥΡΩΠΗ
Μαρία Ψαρά
«Ταπεινωμένη» αισθάνεται η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών.

Περίπου έξι στους δέκα Ευρωπαίους που συμμετείχαν σε νέα έρευνα θέλουν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παραιτηθεί από τη θέση της.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη διεξήχθη σε πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφει βαθιά δυσαρέσκεια για την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ουάσινγκτον.

Περίπου το 52% δήλωσε ότι ένιωσε «ταπεινωμένο» όταν έμαθε για τη συμφωνία, και τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η επικεφαλής της Επιτροπής δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι θέλουν να δουν την ΕΕ να τηρεί στάση «αντίθεσης στην κυβέρνηση των ΗΠΑ» αντί για ευθυγράμμιση και συμβιβασμό.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από το Cluster17 στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου με δείγμα 100 ατόμων από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
H πλειοψηφία των Ευρωπαίων ζητά την παραίτηση της φον ντερ Λάιεν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual