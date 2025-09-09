H πλειοψηφία των Ευρωπαίων ζητά την παραίτηση της φον ντερ Λάιεν

Περίπου έξι στους δέκα Ευρωπαίους που συμμετείχαν σε νέα έρευνα θέλουν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παραιτηθεί από τη θέση της.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη διεξήχθη σε πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφει βαθιά δυσαρέσκεια για την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ουάσινγκτον.

Περίπου το 52% δήλωσε ότι ένιωσε «ταπεινωμένο» όταν έμαθε για τη συμφωνία, και τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η επικεφαλής της Επιτροπής δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι θέλουν να δουν την ΕΕ να τηρεί στάση «αντίθεσης στην κυβέρνηση των ΗΠΑ» αντί για ευθυγράμμιση και συμβιβασμό.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από το Cluster17 στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου με δείγμα 100 ατόμων από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία.