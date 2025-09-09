H πλειοψηφία των Ευρωπαίων ζητά την παραίτηση της φον ντερ Λάιεν

Περίπου έξι στους δέκα Ευρωπαίους που συμμετείχαν σε νέα έρευνα θέλουν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παραιτηθεί από τη θέση της.
Δημοσκόπηση που διεξήχθη διεξήχθη σε πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφει βαθιά δυσαρέσκεια για την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ουάσινγκτον.
Περίπου το 52% δήλωσε ότι ένιωσε «ταπεινωμένο» όταν έμαθε για τη συμφωνία, και τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η επικεφαλής της Επιτροπής δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.
Τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι θέλουν να δουν την ΕΕ να τηρεί στάση «αντίθεσης στην κυβέρνηση των ΗΠΑ» αντί για ευθυγράμμιση και συμβιβασμό.
Η δημοσκόπηση διεξήχθη από το Cluster17 στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου με δείγμα 100 ατόμων από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας