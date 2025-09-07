Η αιτία πίσω από την τραγωδία με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Στο «φως» έρχονται τα πρώτα στοιχεία των ερευνών των πορτογαλικών αρχών για το τραγικό δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα την Τετάρτη, σύμφωνα με τα οποία ένα καλώδιο έσπασε στη διαδρομή του σιδηροδρόμου, αλλά ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.
Το αδιανόητο αυτό συμβάν που οδήγησε στην τραγωδία με 16 νεκρούς συνέβη λίγες ώρες μετά την οπτική επιθεώρηση του καλωδίου, σύμφωνα με τους επιθεωρητές ατυχημάτων.
Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται σε σημείωμα σχετικά με το δυστύχημα που δημοσίευσε η πορτογαλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών, αναφέρει ο Guardian.
Τι αναφέρει έκθεση
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το προγραμματισμένο σχέδιο συντήρησης ήταν ενημερωμένο και είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση το πρωί της ημέρας του ατυχήματος, η οποία δεν εντόπισε ανωμαλίες στο καλώδιο ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων», ανέφερε η ανακοίνωση της υπηρεσίας το Σάββατο.
Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να επιθεωρηθεί οπτικά η κατάσταση του τμήματος του καλωδίου όπου αποσυνδέθηκε από το βαγόνι πριν από τη συντριβή, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών, το τελεφερίκ συνετρίβη με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα. Όλα συνέβησαν σε 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε «έγκυρα συμπεράσματα» για τα αίτια του δυστυχήματος και θα δημοσιεύσουν πλήρη προκαταρκτική έκθεση εντός 45 ημερών.
Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του πρόσφατου παρελθόντος μας».
