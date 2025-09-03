Νεκροί και τραυματίες από τον εκτροχιασμό τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός του συμβάντος, που έλαβε χώρα σε τουριστική περιοχή, όπως μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση επικαλούμενη διασώστες που έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος. Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής των υπηρεσιών παροχής άμεσης βοήθειας, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων που απεγκλωβίστηκαν ήταν ξένοι τουρίστες, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

«Είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα θρηνεί», είπε ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας Κάρλος Μοέδας.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.