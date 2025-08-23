Βολές Ντράγκι κατά ΕΕ: Παρατηρήτρια στη Γάζα, περιθωριακός ο ρόλος της στο ουκρανικό

Δεν μάσησε τα λόγια του ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ • Μίλησε για ψευδαισθήσεις από την πλευρά της ΕΕ • Αναφέρθηκε ξανά στην ανάγκη της Ευρώπης να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω έκδοσης κοινού χρέους.

Αιχμηρότατος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, κατά της πολιτικής στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρούωντας παράλληλα καμπανάκι κινδύνου για τη βιωσιμότητά της.

«Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, της προσέδιδε γεωπολιτική ισχύ και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Το 2025 θα μείνει στη μνήμη ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», δήλωσε ο Ντράγκι στο ετήσιο Rimini Meeting, μια σημαντική εκδήλωση στην ιταλική πολιτική σκηνή.

Ο Ντράγκι, που πέρυσι συνέταξε έκθεση με προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί εάν θέλει να επιβιώσει.

Η καθοριστική πρόκληση, είπε, προήλθε από ένα «πολύ σκληρό ξύπνημα από τον Τραμπ».

«Αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε δασμούς που επέβαλε ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος και διαχρονικός σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, αναφερόμενος στη στροφή πολιτικής υπό την προεδρία του Τραμπ. «Μας ώθησε ο ίδιος σύμμαχος να αυξήσουμε τις στρατιωτικές μας δαπάνες - μια απόφαση που ίσως θα έπρεπε να πάρουμε ούτως ή άλλως - αλλά με τρόπους που πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Παρά την οικονομική της ισχύ, η ΕΕ παίζει μόνο «περιθωριακό» ρόλο στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Ουκρανία, «ήταν παρατηρητής» στη σφαγή στη Γάζα και «η Κίνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί την Ευρώπη ισότιμο εταίρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Η Ευρώπη είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένη σε έναν κόσμο όπου οι γεωοικονομίες, η ασφάλεια και η σταθερότητα των πηγών εφοδιασμού — και όχι η αποδοτικότητα — καθορίζουν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις», προειδοποίησε ο Ντράγκι, ο οποίος έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Η πολιτική μας οργάνωση πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής — όταν αυτές είναι υπαρξιακές.»

Προσφεύγοντας στο γνώριμο κάλεσμά του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ο Ντράγκι ανέφερε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά πως αν τα εσωτερικά εμπόδια εντός της ΕΕ περιορίζονταν στο επίπεδο των ΗΠΑ, η παραγωγικότητα της εργασίας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 7% μέσα σε επτά χρόνια.

Ωστόσο, αυτά τα εμπόδια επηρεάζουν και την προσπάθεια για στρατιωτική ενίσχυση. Αν και οι χώρες της ΕΕ σκοπεύουν να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 2 τρισ. ευρώ έως το 2031, «έχουμε εσωτερικά εμπόδια που επιβάλλουν δασμούς 64% στον εξοπλισμό και 95% στα μέταλλα», είπε ο Ντράγκι.

«Αυτό οδηγεί σε πιο αργούς διαγωνισμούς, υψηλότερο κόστος και αυξημένες προμήθειες για τους προμηθευτές εκτός ΕΕ», πρόσθεσε.

Ο Ντράγκι πρότεινε να εκδώσει η ΕΕ κοινό χρέος για να ενισχύσει τις δαπάνες για την άμυνα, την έρευνα και ανάπτυξη, τις κοινές υποδομές και τις καινοτόμες τεχνολογίες — μια πρόταση που αντιμετωπίζει αντιστάσεις από τα λεγόμενα «λιτοδίαιτα» κράτη.

«Μόνο μορφές κοινού χρέους μπορούν να υποστηρίξουν ευρωπαϊκά φιλόδοξα έργα που κατακερματισμένες και ανεπαρκείς εθνικές προσπάθειες δεν θα μπορούσαν ποτέ να υλοποιήσουν», τόνισε.

Οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να λάβουν αποφάσεις για βιομηχανική και εμπορική πολιτική, να μειώσουν τα εμπόδια και «να συμφωνήσουν στο πώς θα χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για το μέλλον, οι οποίες ανέρχονται σε 1 έως 2 τρισ. ευρώ ετησίως», σημείωσε.

Η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις για μια πιο λειτουργική ΕΕ αποτελούν, κατά τον Ντράγκι, το αντίτιμο για να αποκτήσει η Ένωση γεωπολιτική ισχύ.

«Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα, η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να παίζει υποστηρικό ρόλο και να γίνει ο βασικός πρωταγωνιστής», δήλωσε ο Ντράγκι.