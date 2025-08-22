Στον αέρα η διμερής, «έβρεξε» βόμβες στην Ουκρανία

Εκατοντάδες πύραυλοι και drones έπληξαν στόχους σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια ● Ο Ρώσος υπ. Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε πως ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι μόνο για να πέσουν... υπογραφές, αφού πρώτα θα έχουν συμφωνηθεί οι όροι για μια ειρηνευτική Συνθήκη ● Ζητά, μεταξύ άλλων, πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς

Ολο και πιο μακρινή μοιάζει μια συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι, μετά τη νέα τορπίλη Λαβρόφ, αλλά κυρίως μετά το άγριο ρωσικό πρωινό χτύπημα με εκατοντάδες πυραύλους και drones με στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, ένα από τα μεγαλύτερα του πολέμου. Ενα μπαράζ που μέσα από την επιλογή των στόχων κρύβει όπως θα δούμε και μερικά έμμεσα πολιτικά μηνύματα προς την Ουάσινγκτον.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, λοιπόν, είπε ότι ο Πούτιν είναι μεν έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο για να υπογράψουν μια τελική ειρηνευτική Συνθήκη, δηλαδή «αφού λυθούν όλα τα προς συζήτηση ζητήματα». Αλλά και να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, της υπογραφής συμφωνιών με την Ουκρανία, πάλι θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της νομιμοποίησης αυτού που θα υπογράψει τη συμφωνία εκ μέρους του Κιέβου. Είπε ακόμα ότι η παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία είναι εντελώς απαράδεκτη για τη Ρωσία και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους σύμμαχους του Κιέβου ότι «υπονομεύουν την πρόοδο» που έχουν σημειώσει ΗΠΑ και Ρωσία στη συνάντηση της Αλάσκας και ότι προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από την επίλυση αυτών που η Ρωσία αποκαλεί «ριζικές αιτίες» του πολέμου.

Αλλά ούτε ο Ζελένσκι δείχνει πρόθυμος για ένα τετ α τετ. Προϋπόθεση, λέει, είναι να πάρει πρώτα ξεκάθαρες δεσμεύσεις από ΗΠΑ και Ευρώπη για τις περιβόητες «εγγυήσεις ασφαλείας» και μετά... βλέπουμε – αλλά πάντως στη συνάντηση θα πρέπει να είναι και ο Τραμπ! «Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι; Για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πρόκειται πραγματικά να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο». Και αργότερα: «Χρειάζεται πίεση. Ισχυρές κυρώσεις, ισχυροί δασμοί»!

Συνεπώς, στον αέρα η τριμερής που έγινε διμερής. Και όλα δείχνουν ότι ο διπλωματικός μαραθώνιος των προηγούμενων ημερών ήταν, όντως, ένα κακοστημένο ριάλιτι σόου του μετρ στο είδος Τραμπ, χωρίς αντίκρισμα. Γιατί ναι μεν δεν ξέρουμε τι συμφώνησαν Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα, αλλά σίγουρα ό,τι και να είπαν δεν κολλάει με τα όσα είπε στη συνέχεια ο Τραμπ σε Ευρωπαίους και Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, και κυρίως με αυτά που λένε έκτοτε ο «Ζελέ» και οι «Πρόθυμοι»!

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χτες και τo Reuters, επικαλούμενο πηγή μέσα από το Κρεμλίνο. αποκάλυψε ότι ο Πούτιν έχει πει ξεκάθαρα στον Τραμπ ότι ως προαπαιτούμενο για συμφωνία απαιτεί μεταξύ πολλών άλλων την αμαχητί παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς, δηλαδή των εδαφών που δεν έχει κατακτήσει ακόμη, και τη θωράκιση της ρωσικής γλώσσας και βάζει ως απαράβατο όρο ότι δεν θα αποσταλούν δυτικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των όποιων εγγυήσεων ασφαλείας.

Μόνο τότε η Μόσχα δέχεται να «παγώσει» τις γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα, δηλαδή να μην προχωρήσει στην κατάκτηση άλλων εδαφών στις περιοχές αυτές, και να επιστρέψει στην Ουκρανία μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής εδαφών. Η ίδια πηγή από το Κρεμλίνο ανέφερε στο Reuters ότι σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του Κιέβου, η Ρωσία «θα εντείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα»... Θυμηθείτε ότι η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας. Αλλά ο Ζελένσκι λέει πεισματικά «όχι».

Οπως και να ’χει, η πιθανότητα κάποιας διπλωματικής διεξόδου στο κλιμακούμενο μακελειό μικραίνει αντί να αυξάνεται. Και δεν είναι τυχαίο ότι χτες τα χαράματα η Ρωσία επιτέθηκε σε ολόκληρη την Ουκρανία με 574 drones και περίπου 40 πυραύλους διαφόρων τύπων, περιλαμβανομένων και πολυ-υπερηχητικων Kinzhal που χτύπησαν την πόλη Ρίβνε. Ηταν μια από τις μαζικότερες ρωσικές πυραυλικές ομοβροντίες, αλλά επισήμως σκοτώθηκε μόνο ένας άνθρωπος, στο Λβοβ, κάτι που δείχνει την ακρίβεια των ρωσικών πληγμάτων και την προσεκτική επιλογή των στόχων.

Στόχων που ενίοτε έχουν και υπερατλαντική πολιτική παράμετρο. Ετσι, χτυπήθηκε μεταξύ άλλων και ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρονικών, της Flextronics στο Μουκάτσεβο, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία: ο Ζελένσκι, μάλιστα, υποστήριξε πως ήταν ένας «καθαρά πολιτικός στόχος, που παρήγε καφετιέρες»! Οι Ρώσοι bloggers όμως υποστηρίζουν ότι η εν λόγω εταιρεία είναι γνωστή εργολάβος του Πενταγώνου και φτιάχνει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για drones και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Και οι Ουκρανοί χτυπάνε, βέβαια. Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πάνω από 300 ουκρανικά drones το τελευταίο 48ωρο, αλλά φαίνεται ότι αρκετά μη επανδρωμένα σκάφη πέτυχαν να χτυπήσουν τους στόχους τους – ανάμεσά τους μια ναυτική βάση των Ρώσων στην Κριμαία, κοντά στη Σεβαστούπολη, όπως και ένα μεγάλο διυλιστήριο στη Νότια Ρωσία που φλέγεται και μια κατοικημένη περιοχή στα μετόπισθεν του Ντονέτσκ, με δυο νεκρούς αμάχους.

Αποδιοπομπαίοι... δύτες για τους αγωγούς Nord Stream

Επιστρέφει στην επικαιρότητα το «ορφανό» και εν πολλοίς ξεχασμένο σαμποτάζ στους ρωσογερμανικούς αγωγούς αερίου Nord Stream στη Βαλτική το 2022. Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε χθες σε ένα θέρετρο της Αδριατικής κοντά στο Ρίμινι έναν Ουκρανό, τον Σερχίι Κ., που φέρεται να ήταν «βασικός συντονιστής» του σαμποτάζ. Τον έπιασαν για λογαριασμό της Γερμανίας, που ζήτησε και επίσημα την έκδοσή του. Οι Γερμανοί εισαγγελείς λένε μάλιστα ότι εξέδωσαν διεθνές ένταλμα και κατά ενός Ουκρανού δύτη, του Βολοντίμιρ Ζ., αλλά απέτυχαν να τον συλλάβουν στην Πολωνία.

Σύμφωνα με την εκδοχή των Γερμανών εισαγγελέων, μια ομάδα Ουκρανών και άλλων δυτών που επέβαιναν ιδιωτικά σε ένα νοικιασμένο μικρό ιστιοπλοϊκό κατάφεραν να φέρουν σε πέρας μία από τις δυσκολότερες αποστολές υποβρύχιας καταστροφής που έγινε ποτέ. Το σκάφος υποτίθεται πως έφυγε από το γερμανικό λιμάνι Ρόστοκ και ταξίδεψε κοντά στο δανέζικο νησί Μπρόνχολμ, από όπου οι δύτες τοποθέτησαν τα εκρηκτικά – και όλα αυτά χωρίς τη συμμετοχή κάποιας μεγάλης δύναμης. Ακόμα και για την ίδια την Ουκρανία, οι εισαγγελείς δεν παίρνουν θέση – στο πόρισμά τους «δεν αποκλείουν την εμπλοκή» των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, αλλά για την ώρα σημειώνουν μόνο ότι «η ενέργεια πραγματοποιήθηκε από φιλο-ουκρανική ομάδα» που ήθελε να επιταχύνει τη διακοπή των ρωσικών εξαγωγών γκαζιού προς την Ευρώπη.

Αλήθεια ή ψέματα με αποδιοπομπαίους... δύτες; Ολοι θυμούνται τον Αμερικανό πρόεδρο τότε Μπάιντεν να λέει δημόσια ότι σε περίπτωση εισβολής οι ΗΠΑ θα «τελειώσουν» τους αγωγούς της Βαλτικής. Οσο για το πώς έγινε το μεγάλο σαμποτάζ, η πιο αληθοφανής και τεκμηριωμένη εκδοχή που έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα είναι αυτή του μεγάλου δημοσιογράφου Σίμουρ Χερς, που αποδίδει την ξεκάθαρα τρομοκρατική αυτή πράξη σε βάρος σύμμαχου κράτους σε σύμπραξη Αμερικανών και Νορβηγών ΟΥΚάδων και άλλων ειδικών, με διαταγή φυσικά του Λευκού Οίκου.