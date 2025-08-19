Ασκήσεις γεωγραφίας: Ποιες πόλεις μπορούν να φιλοξενήσουν τη συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν

Σε πλήρη κίνηση ο διπλωματικός παράγοντας μετά τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο και τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Την ώρα που ακόμη έρχονται στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα όσα συζητήθηκαν και οι συσκέψεις δίνουν και παίρνουν, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι το σημείο συνάντησης του Ουκρανού και του Ρώσου προέδρου.

Μολονότι η Μόσχα δεν έχει πει επισήμως «ναι» σε μια διμερή συνάντηση έχει διαμηνύσει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ, χθες, ο Γερμανός καγκελάριος εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Η Ρώμη, το Βατικανό και η Γενεύη

Φυσικά, ακόμη και η πόλη η οποία θα μπορούσε να φιλοξενήσει αυτό το ιστορικό γεγονός είναι θέμα συζήτησης και διαπραγματεύσεων τόσο για λόγους συμβολικούς όσο και εν δυνάμει πρακτικούς, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος θεωρείται καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και, τυπικά, δεν μπορεί να ταξιδέψει σε συγκεκριμένες χώρες.

Η πρώτη πρόταση, όπως έγινε γνωστό ήδη από χθες, έχει «πέσει» από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δήλωσε ότι η Ρώμη θα μπορούσε να φιλοξενήσει το τετ α τετ, όμως Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρονται να προτιμούν εάν η συνάντηση γίνει στην Ιταλία, αυτό να συμβεί στο ουδέτερο έδαφος του Βατικανού.

Από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να έχει προτείνει ως τόπο συνάντησης τη Γενεύη, καθώς η παραδοσιακή ουδετερότητα της Ελβετίας δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες. Πληροφορίες ανέφεραν χθες πως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκφραστεί θετικά σε μια τέτοια πιθανότητα.

Και στο βάθος Βουδαπέστη;

Σήμερα, πάντως, εμφανίστηκε στο προσκήνιο και μια άλλη πόλη, η πρωτεύουσα μιας χώρας που έχει προκαλέσει απανωτούς «πονοκεφάλους» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση με τη στάση της απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτή δεν είναι άλλη από τη Βουδαπέστη, πρωτεύουσα της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δεν έχει κρύψει την ιδιαίτερη συμπάθειά του προς τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, μια συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Η χώρα αυτή, άλλωστε, ήταν υποψήφια και για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, η οποία έγινε, τελικά στην Αλάσκα.