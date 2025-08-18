Σκοτώθηκε πυροσβέστης εν ώρα υπηρεσίας στην Πορτογαλία

Ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας «ανέβηκε» στους δύο, με δεύτερο θύμα της φονικής φωτιάς έναν πυροσβέστη, σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής προεδρίας.
Ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «εν ώρα υπηρεσίας» χθες Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα από το οποίο «τραυματίστηκαν σοβαρά» και δύο συνάδελφοί του, διευκρίνισε ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σούσα σε ανακοίνωσή του, στην οποία χαιρέτισε «την αδιάλειπτη αφοσίωση» των πυροσβεστών.
Αυτός ο πυροσβέστης είναι ο δεύτερος νεκρός των φετινών πυρκαγιών στην Πορτογαλία, μετά τον θάνατο την Παρασκευή στην Γκουάρντα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενός πρώην δημάρχου που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης.
Σήμερα το πρωί περίπου 2.000 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τις πολλές εστίες που μαίνονται στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία. Μόνο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αργαντίλ συμμετέχουν χίλιοι πυροσβέστες.
Εξάλλου η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, όπως και αυτή της Ισπανίας, έχει ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τη Δευτέρα αναμένονται στη χώρα δύο σουηδικά αεροσκάφη που θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών, ενώ τα Canadair που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το Μαρόκο θα παραμείνουν στην Πορτογαλία ως την Τετάρτη, όπως διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λουσία Αμαράλ.
Παράλληλα, οι πορτογαλικές αρχές παρέτειναν έως την Τρίτη τα έκτακτα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών στο πλαίσιο των οποίων απαγορεύεται η πρόσβαση σε κάποια δάση ή και η χρήση πυροτεχνημάτων.
Από την αρχή του έτους έχουν καεί σχεδόν 1.850.000 στρέμματα, έκταση μεγαλύτερη από αυτή που κάηκε το σύνολο του 2024 (1.360.000 στρέμματα), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Δασών (ICNF).
