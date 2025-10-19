Επτά εκατομμύρια Αμερικανοί στους δρόμους κατά της «βασιλείας» Τραμπ [εικόνες+βίντεο]

Διαδηλώσεις και στις 50 πολιτείες της Αμερικής υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στην ακροδεξιά ατζέντα του Τραμπ • «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι έχει απόλυτη εξουσία, αλλά δεν έχουμε βασιλιάδες» • «Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θέλει επανάληψη του εμφυλίου πολέμου, δεν θα υποταχθούμε».

Διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν χθες, Σάββατο, μαζικά στους δρόμους σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες), για να καταγγείλουν τις αυταρχικές πολιτικές που έχει επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Today, 7 million people came out to protest Trump at 2,700 different locations.



This is now officially the largest protest in American history.



America will not go quietly.pic.twitter.com/0GugThsGFh — Micah (@micah_erfan) October 18, 2025

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους –εκατοντάδες περισσότερα μέρη απ’ ό,τι σε προηγούμενη, εξίσου μαζική κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί τον Ιούνιο. Αναλυτές εκτιμούν ότι συνολικά ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση στην αμερικάνικη ιστορία.

Πολλοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται πως κινδυνεύει η δημοκρατία στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Άλλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία».

Όστιν, Τέξας, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. | Sara Diggins/Austin American-Statesman via AP

Οι διαδηλωτές ζητούσαν επίσης την κατάργηση της στρατιωτικοποιημένης Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

Λος Άντζελες, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. | AP Photo

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, περίπου 100.000 διαδηλωτές είχαν κατέβει στις διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν σε όλη την πόλη. Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι δεν σημειώθηκαν ταραχές και δεν έγιναν συλλήψεις.

Ap photo

Εθελοντής δήλωσε σε δημοσιογράφο του dpa ότι στην Τάιμς Σκουέρ το πλήθος είχε καλύψει όλο τον δρόμο προς τα νότια ως τη Γιούνιον Σκουέρ –απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

«Φοβάμαι ότι δεν θα θέλει να φύγει από την εξουσία», είπε, εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία», ο Ντάνιελ Γουντ, ένας Νεοϋρκέζος συνταξιούχος που μετείχε στο πλήθος που διαδήλωνε στο Μανχάταν, λέγοντας επίσης ότι έχει θυμώσει πολύ με τους υποστηρικτές του προέδρου που τον κατηγόρησαν, όπως και τους άλλους διαδηλωτές, ότι προωθεί «το μίσος για την Αμερική».

«Είναι ακριβώς το αντίθετο! Υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές της Αμερικής, η οποία θεμελιώθηκε ενάντια στο να έχει βασιλιά, πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης», τόνισε.

WOW! Protesters created a HUGE human sign on San Francisco’s Ocean Beach reading “No Kings YES on 50” to support California’s Prop 50 and stand up against Donald Trump’s fascist regime pic.twitter.com/NbUnQk6ZZB — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 18, 2025

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, όπως και στη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και πολλές άλλες πόλεις. Στο Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους.

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «αποφάσισε ότι θέλει μια επανάληψη του εμφυλίου πολέμου».

We will not bend. We will not bow. We will not cower. Chicago will not submit to Trump's authoritarianism and I will use every resource at my disposal to Protect Chicago until Trump ends his war on the working people of our city. pic.twitter.com/7BUjPe41Qb — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) October 19, 2025

«Είμαστε εδώ για να δεσμευτούμε ότι δεν θα λυγίσουμε, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα δειλιάσουμε, δεν θα υποταχθούμε», είπε ο Τζόνσον. «Δεν θέλουμε στρατεύματα στην πόλη μας».

Νεμπράσκα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. | Matthew Mueller/Omaha World-Herald via AP

Πλήθος κόσμου είχε επίσης κατέβει στους δρόμους σε συγκεντρώσεις που έγιναν σε μικρότερες πόλεις, όπως η Βηθεσδά στο Μέριλαντ, και στην Κομητεία Σαρασότα στη Φλόριντα.

Το δίκτυο CNN μετέδωσε ότι μια γυναίκα συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα αφού σημάδεψε με όπλο διαδηλωτές καθώς περνούσε από συγκέντρωση με το αυτοκίνητό της.

Πόρτλαντ, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. | AP Photo/Jenny Kane

Στον ιστότοπο του «No Kings» αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ «στέλνει μασκοφόρους» των δυνάμεων της τάξης στους δρόμους των ΗΠΑ, τρομοκρατώντας κοινότητες και συλλαμβάνοντας ανθρώπους χωρίς εντάλματα σύλληψης.

Το κίνημα κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο ότι θέτει σε κίνδυνο τις εκλογές, διαλύει τα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον και επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να κερδίζουν την ώρα που πολλές οικογένειες αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Σικάγο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. | AP Photo/Nam Y. Huh

«Ο πρόεδρος νομίζει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη», σημειώνει. «Όμως στην Αμερική, δεν έχουμε βασιλιάδες».

Ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό του Κόμμα απέρριψαν τον χαρακτηρισμό.

«Λένε ότι αναφέρονται σε μένα ως βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε την Παρασκευή ο Τραμπ στο Fox News.

BREAKING: Analysts are calling this the biggest protest in American history. It’s far bigger than any rally Donald Trump has ever had. This is Boston. Rallies just like this are happening in cities big and small all around the country. Let’s go. pic.twitter.com/atwBbIUECQ — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) October 18, 2025

Η Crowd Counting Consortium (Κοινοπραξία Καταμέτρησης Πλήθους) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ επισήμανε ότι οι διαδηλώσεις είναι πολύ πιο συχνές στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η οποία άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου, απ’ ό,τι στην πρώτη.

Στα μέσα Ιουνίου, εκατομμύρια άνθρωποι μετείχαν σε διαδηλώσεις που έγιναν κατόπιν αιτήματος του «No Kings», σε μια από τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.