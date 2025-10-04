Τραμπ: Έτοιμη για ειρήνη η Χαμάς, να σταματήσει ο βομβαρδισμός της Γάζας

«Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν», δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος • Η έκπληξη του Νετανιάχου και οι επιδοκιμασίες από Κατάρ και Αίγυπτο.

Θετικά εξέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση της Χαμάς στο δικό του σχέδιο για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανάρτησε στο (δικό του) κοινωνικό δίκτυο Truth Social, «με βάση τη Δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό του παλαιστινιακού θύλακα, προκειμένου «να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους έξω με ασφάλεια και γρήγορα!»

Σημείωσε επίσης ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν». Και πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος που ευελπιστεί να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης: «Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Οι «αντιρρήσεις» της Χαμάς

Συνεπώς, ο Τραμπ χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς, χωρίς να ανησυχεί για τα σημεία στα οποία η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης.

Επισημαίνεται πάντως ότι η Χαμάς συμφώνησε με ορισμένους από τους όρους που θέτει το σχέδιο και όχι με ολόκληρη την πρόταση Τραμπ. Μεταξύ άλλων, φέρεται να έχει αμφιβολίες για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον παλαιστινιακό θύλακα, με δεδομένο ότι η πρόταση Τραμπ κάνει λόγο για μεταβατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία διεθνούς οργανισμού. Επίσης, η παλαιστινιακή οργάνωση δεν ανέφερε ρητά ότι συμφωνεί με τον όρο να αφοπλιστεί: ένα αίτημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ, το οποίο είχε απορρίψει η Χαμάς σε προηγούμενη φάση.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό των μελών της Χαμάς και μηδενική συμμετοχή τους (ούτε άμεση ούτε έμμεση) στην επόμενη μέρα της Γάζας. Παράλληλα, προβλέπει ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατάει το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και σύσταση μιας μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός διεθνούς οργανισμού.

Χαιρετίζουν οι μεσολαβητές

Τόσο το Κατάρ όσο και η Αίγυπτος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απάντηση της Χαμάς και για την έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η χώρα του χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας τής παλαιστινιακής ομάδας να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους. Το Κατάρ επιβεβαίωσε επίσης την υποστήριξή του στην έκκληση του Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής απελευθέρωση των αιχμαλώτων και να «δοθεί τέλος στην αιματοχυσία των Παλαιστινίων». Πρόσθεσε ότι «το Κράτος του Κατάρ επιβεβαιώνει ότι έχει αρχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του στη διαμεσολάβηση, την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να συνεχιστούν οι συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου».

Επίσης, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αιγυπτιακή κυβέρνηση χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, ενώ ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο για το όραμά του να επιτύχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, που περιλαμβάνει την «πλήρη απόρριψη» της προσάρτησης της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης και του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από τα εδάφη του. Το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Έκπληκτος ο Νετανιάχου

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξεπλάγην από την απάντηση Τραμπ. Όπως αναφέρει το Times of Israel (που επικαλείται δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου στο Channel 12), ο Νετανιάχου, πριν από την ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social, εκτίμησε ότι η Χαμάς απέρριψε την πρόταση Τραμπ. Τόνισε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ προκειμένου υπάρξει μια τοποθέτηση, στην οποία δεν θα φαίνεται ότι η Χαμάς απάντησε καταφατικά στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι αυτή η συμφωνία πέτυχε όλους τους στόχους και τους σκοπούς που είχε θέσει η ισραηλινή κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2023, όταν δηλαδή η Χαμάς είχε εξαπολύσει την αιφνιδιαστική επίθεση που όπλισε το χέρι του Τελ Αβίβ. Επισημαίνεται ότι ο Νετανιάχου έχει αναφέρει ότι ο κύριος στόχος ήταν να νικήσει τη Χαμάς πολιτικά και στρατιωτικά, να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ και, φυσικά, να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους.

Σημειώνεται ότι ίσως η κύρια κατηγορία από τους συγγενείς των ομήρων ήταν ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου ήταν στην πραγματικότητα το βασικό εμπόδιο. Όπως υποστήριζαν, ο Νετανιάχου παρέτεινε τον πόλεμο για προσωπικό και πολιτικό όφελος.