Η Χαμάς απάντησε στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Πολύ νωρίτερα από το τελευταίο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, η Χαμάς έδωσε την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας και για τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

H ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ενημέρωσε σχετικά τις χώρες - μεσολαβητές. Όπως προκύπτει από την απάντηση, η Χαμάς συμφωνεί με ορισμένους από τους όρους που θέτει το σχέδιο (όπως η απελευθέρωση των ομήρων και η παράδοση της διοίκησης στη Γάζα), ωστόσο ζητά να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθούν ορισμένες «λεπτομέρειες», όπως σημειώνει.

Η Χαμάς φέρεται να έχει αμφιβολίες για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον παλαιστινιακό θύλακα, με δεδομένο ότι η πρόταση Τραμπ κάνει λόγο για μεταβατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία διεθνούς οργανισμού.

Τι αναφέρει η Χαμάς

Σε αντίγραφο της δήλωσης που είδε το Reuters, η Χαμάς εξέδωσε την απάντησή της στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, ο οποίος πάντως δεν έχει αναφέρει ότι η πρότασή του θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως επιδιώκει η παλαιστινιακή οργάνωση. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Χαμάς δεν τονίζει ρητά ότι συμφωνεί με τον όρο να αφοπλιστεί: ένα αίτημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ που είχε απορρίψει η Χαμάς σε προηγούμενη φάση.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους και παράλληλα να συζητήσει λεπτομέρειες του σχεδίου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να αποσυρθούν πλήρως οι ισραηλινές δυνάμεις από τον θύλακα, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους -τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς- σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Τραμπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας», σημειώνει η Χαμάς. Επίσης, αναφέρει ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα». Σύμφωνα μάλιστα με το Al Jazeera, τα ζητήματα αυτά «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό των μελών της Χαμάς και μηδενική συμμετοχή τους (ούτε άμεση ούτε έμμεση) στην επόμενη μέρα της Γάζας. Παράλληλα, προβλέπει ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατάει το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και σύσταση μιας μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός διεθνούς οργανισμού.

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ έδωσε παράταση στη Χάμας, προκειμένου αυτή να απαντήσει μέχρι την Κυριακή. Απείλησε μάλιστα πως εάν η Χαμάς δεν πει το «ναι», τότε «θα ξεσπάσει κόλαση που δεν έχει δει ξανά κανένας».

Ισραηλινά ΜΜΕ –που επικαλούνται Ισραηλινούς αξιωματούχους– υποστήριζαν ότι η Χαμάς θα απαντήσει θετικά στην πρόταση των ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις και διευκρινίσεις. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Χαμάς επιδιώκει να εξασφαλίσει τροποποιήσεις στη συμφωνία που θα αποτρέψουν την εξέλιξη ενός σεναρίου παρόμοιου με την κατάσταση στον Λίβανο: όπου ισχύει εκεχειρία από τον Νοέμβριο του 2024, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ, σε σχεδόν καθημερινή βάση από τότε.