Ανανεώνει το τελεσίγραφο με απειλές στη Χαμάς ο Τραμπ

Έναν δικό του περίεργο τρόπο βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει την παράταση της προθεσμίας που δίνει στη Χαμάς προκειμένου να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια εκτενή ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία, παρά τις απειλές προς το ισλαμιστικό κίνημα, ανανεώνει το τελεσίγραφο για το απόγευμα της Κυριακής.

Γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς έχει υπάρξει μια αδίστακτη και βίαιη απειλή για πολλά χρόνια στη Μέση Ανατολή. Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει αβίωτη τη ζωή), κορυφώνοντας με την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και πολλούς νέους και νέες, αγόρια και κορίτσι, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν το μέλλον τους. Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στον πολιτισμό, περισσότεροι από 25.000 «στρατιώτες» της Χαμάς έχουν σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν απομείνει είναι περικυκλωμένοι και παγιδευμένοι από στρατό, ο οποίος περιμένει απλά εμένα να δώσω την εντολή «πάμε» και να εξοντωθούν. Όσο για τους υπόλοιπους ξέρουμε ποιοι είστε και θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε. Ζητάω όλοι οι αθώοι Παλαιστίνιοι να φύγουν άμεσα από μια περιοχή όπου σύντομα θα υπάρξει θάνατος για πιο ασφαλή μέρη στη Γάζα. Θα υπάρξει φροντίδα για όλους από εκείνους που περιμένουν να βοηθήσουν. Ευτυχώς για τη Χαμάς, όμως, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία. Μεγάλα, ισχυρά και πλούσια έθνη της Μέσης Ανατολής και των τριγύρω περιοχών, μαζί με τις ΗΠΑ, συμφώνησαν με το Ισραήλ αν υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από 3.000 χρόνια. Στη συμφωνία προβλέπεται να σωθεί η ζωή των μαχητών της Χαμάς που έχουν απομείνει. Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο και είναι σπουδαίες για όλους. Θα έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η βία και το αιματοκύλισμα πρέπει να σταματήσουν. Απελευθερώστε τους ομήρους, όλους, ανάμεσά τους και τα πτώματα των νεκρών, τώρα. Πρέπει να συμφωνήσουμε με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή στις 6 (ώρα Ούασινγκτον). Όλες οι χώρες έχουν συμφωνήσει. Εάν δεν συμφωνήσουμε σε αυτή την τελευταία ευκαιρία θα ξεσπάσει κόλαση που δεν έχει δει ξανά κανένας. Θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό».

Τι θα κάνει η Χαμάς

Παρά τις απειλές, παρά την ανελέητη σφαγή και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία η ισλαμιστική οργάνωση δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη τοποθέτηση πάνω στο σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν, ενώ η κλεψύδρα αδειάζει, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να συμφωνούν πως η Χαμάς θα ζητήσει τροποποίηση κάποιων όρων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορά στον αφοπλισμό της και στην παραμονή του IDF σε μεγάλο μέρος της Γάζας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Times of Israel, η παλαιστινιακή οργάνωση θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά τροποποιήσεων, δήλωσε πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα σε λίγες ώρες.

Ανάλογη εκτίμηση έκανε και ο Guardian σε χθεσινό του κείμενο, σημειώνοντας ότι η Χαμάς είναι αντιμέτωπη με δύο κακές επιλογές, ενώ δεν είναι σαφές εάν υπάρχει απόλυτη σύμπνοια σε όλες τις τάξεις του κινήματος.