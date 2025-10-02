Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Στο «μυαλό» της Χαμάς 

Ανάμεσα σε δύο κακές επιλογές το ισλαμιστικό κίνημα • Τι τροποποιήσεις θα ζητήσει για να συμφωνήσει.

Μπορεί ακόμη μια πράξη τρομοκρατίας και παραβίασης του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ να μονοπώλησε την επικαιρότητα, μετά τις εξελίξεις με το Global Sumud Flottila, ωστόσο η διεθνής κοινότητα αναμένει με αγωνία την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Τα 20 σημεία του Αμερικανού πρόεδρου, που βολεύουν πλήρως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενταφιάζουν το παλαιστινιακό όραμα για κράτος, παραμένουν στο τραπέζι με το ισλαμιστικό κίνημα να έχει δηλώσει πως θα τοποθετηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει αντικρουόμενες απόψεις με αναλύσεις να σημειώνουν είτε ότι η Χαμάς θα απορρίψει το σχέδιο είτε ότι θα το κάνει δεκτό, όμως το πιο πιθανό φαντάζει η οργάνωση να ζητήσει τροποποιήσεις σε όρους που η ίδια κρίνει ως απαράδεκτους.

Η πίεση προς την Χαμάς είναι ασφυκτική, καθώς, σχεδόν το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, ακόμη και χώρες κοντά στην οργάνωση, ζητά την αποδοχή του μονόπλευρου σχεδίου προκειμένου να μπει τέλος στη γενοκτονία, κάτι που, όμως, δεν εξασφαλίζεται απολύτως από το πλάνο που είναι στο τραπέζι.

Ο Guardian σημειώνει σε ανάλυσή του πως η Χαμάς θα ζητήσει μεν τροποποιήσεις, αλλά πιθανόν να δεχθεί το σχέδιο βάση για νέες διαπραγματεύσεις.

Ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διορία «τριών ή τεσσάρων ημερών» από την Τρίτη για να δώσει η Χαμάς την απάντησή της, με τον πολιτικό επιστήμονα Μκχάιμαρ Αμπουσάντα να επισημαίνει ότι η οργάνωση καλείται να «διαλέξει ανάμεσα στο κακό και το χειρότερο».

«Εάν πουν “όχι”, όπως ξεκαθάρισε ο Τραμπ αυτό δεν θα είναι καλό και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει ότι χρειαστεί για να τελειώσει τη δουλειά. Θα πουν “ναι αλλά χρειαζόμαστε αυτό και το άλλο» σημειώνει ο Αμπουσάντα.

Από την πλευρά του ο Χιου Λόβατ ανώτερος συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δηλώνει στην βρετανική ιστοσελίδα ότι θα είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί η Χαμάς το σχέδιο χωρίς όρους. «Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο δεν περιλαμβάνει σημαντικές λεπτομέρειες, αλλά από την άλλη πλευρά, οτιδήποτε άλλο πέρα από την απόλυτη αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί κατά της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανότατα την Ευρώπη» σημειώνει.

Η διγλωσσία Νετανιάχου και τα βασικά αγκάθια

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί πολλές από τις βασικές επιδιώξεις του Ισραήλ και έχει συνταχθεί χωρίς διαβουλεύσεις με τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου, καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου, έχει πει ότι το Ισραήλ «θα τελειώσει τη δουλειά» εάν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση ή καθυστερήσει στην εφαρμογή της. Τον Μάρτιο το Ισραήλ μονόπλευρα έσπασε την δίμηνη εκεχειρία, καθώς αρνήθηκε να προχωρήσει στην τότε δεύτερη φάση που θα μπορούσε να είχε τελειώσει τον πόλεμο.

Οι ηγέτες της Χαμάς είναι χωρισμένοι μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Ντόχα και Γάζας, κάτι που δυσκολεύει τις συζητήσεις για την ανταπόκριση της οργάνωσης. Η Τουρκία και το Κατάρ, πάντως, ήδη αυξάνουν την πίεση προς το ισλαμιστικό κίνημα.

«Ένα από τα βασικά προβλήματα του σχεδίου είναι ο αφοπλισμός» δηλώνει πηγή κοντά στην οργάνωση. Η παράδοση όλων των όπλων θα είναι κάτι πολύ δύσκολο για να το δεχτεί η Χαμάς, ιδιαίτερα χωρίς πολιτικές διαδικασίες ή σημαντικές κινήσεις προς μια λύση δύο κρατών.

«Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις μέσα στο κίνημα. Τα στελέχη στη Ντόχα τείνουν να είναι πιο ρεαλιστές, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα. Υπάρχει μια ανάγκη να κερδηθεί η υποστήριξε του στρατού και των μαχητών» τονίζει ο Λόβατ.

Η πρόταση του Τραμπ απαιτεί οι μαχητές να απελευθερώσουν τους ομήρους μέσα σε 72 ώρες έναρξης της εκεχειρίας, την σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού σε μια ουδέτερη ζώνη και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ακόμη προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ περισσότερων από 1.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, κάτι που θα μπορούσε η Χαμάς να παρουσιάσει ως σημαντική νίκη.

Μια άλλη πηγή ανησυχίας για τη Χαμάς είναι η έωλη υπόσχεση αποχώρησης του Ισραήλ, αν και η ξεκάθαρη δέσμευση πως δεν θα υπάρξει προσάρτηση ή κατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ έγινε δεκτή με θετικό μάτι.

Η Χαμάς μεταμορφώθηκε και επιβίωσε

Άλλοι αναλυτές, πάντως, σημειώνουν πως οι εκτιμήσεις για διχασμό στο εσωτερικό της Χαμάς ίσως είναι υπερβολικές.

«Δε πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικός διχασμός ανάμεσα σε Γάζα, δυτική Όχθη και την ηγεσία εκτός αυτών των περιοχών. Όλοι συμφωνούν να μην δεχθούν τον αφοπλισμό επειδή η ένοπλη μάχη είναι πολύ βαθιά αρχή για την ταυτότητά τους» σημειώνει ο Μάικλ Μίλστεϊν, ειδικός επί της Χαμάς στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς έχει υποστεί πολύ σημαντικές απώλειες. Χιλιάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί, μαζί με τους πιο σημαντικούς στρατιωτικούς ηγέτες. Έρευνα της ανεξάρτητης ομάδας παρακολούθησης της βίας ACLED κατέγραψε ότι τουλάχιστον 40 διοικητές και σημαντικά στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας έχουν σκοτωθεί σε επιδρομές μόνο από τον Μάρτιο και μετά. Οι θάνατοί τους έχουν αφήσει μόνο έναν από την προ 7ης Οκτωβρίου στρατιωτική διοίκηση της οργάνωσης.

Όμως η Χαμάς εξακολουθεί τις αντάρτικες επιχειρήσεις και διατηρεί κάποιας μορφής διακυβέρνηση αφού δεν υπάρχει εναλλακτική. Έχει, εξάλλου, στρατολογήσει χιλιάδες νέους μαχητές που παρότι είναι άπειροι και με κακό εξοπλισμό μπορούν να προκαλέσουν απώλειες στον IDF.

Ο Μίλστεϊν επικαλείται στρατιωτικές πηγές που σημειώνουν ότι το 90% των διοικητών της έχει σκοτωθεί και το 97% των ρουκετών έχει καταστραφεί ή έχει χρησιμοποιηθεί ,όμως, μόνο το 40% των υπόγειων τούνελ έχει καταστραφεί.

«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Είναι ενεργοί σε περιοχές όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει πως η Χαμάς έχει ηττηθεί, αλλά δεν μπορείς να τη σβήσεις εντελώς. Έχουν μεταμορφωθεί και έχουν επιβιώσει» σημειώνει.

Ο Λόβατ, πάντως, επισημαίνει ότι κάποιοι στο εσωτερικό της Χαμάς θέλουν να απορρίψουν το σχέδιο Τραμπ. «Υπάρχει μια τάση μέσα στην στρατιωτική πτέρυγα, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νεότερους μαχητές, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να πολεμούν. Η άποψή τους είναι ότι το Ισραήλ ζορίζεται στρατηγικά. Η κινητοποίηση τόσων εφέδρων αποτελεί μεγάλο βάρος, οι εκλογές πρέπει να γίνουν περίπου σε έναν χρόνο και υπάρχει μεγάλη διεθνής και εσωτερική πίεση. Οπότε για εκείνους είναι απλά ένα ζήτημα για το ποιος θα αντέξει περισσότερο».