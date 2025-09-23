Επιστήμονες απαντούν στις θεωρίες συνωμοσίας για αυτισμό και παρακεταμόλη

Ο ΠΟΥ, η εποπτική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου, ερευνητές και ΜΚΟ διαψεύδουν τη δήλωση Τραμπ που ξεπήδησε από άλλες δεκαετίες, συνδέοντας τον αυτισμό με τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη.

«Πάει κόντρα στα επιστημονικά δεδομένα» η εξωφρενική δήλωση του Αμερικανού προέδρου που συνέδεσε την τον αυτισμό με τη λήψη παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη, όπως τονίζουν δεκάδες ιατρικές και ερευνητικές ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι «βρήκε μια λύση για τον αυτισμό» κατά την νεκρώσιμη τελετή του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας στους υποστηρικτές του ότι «θα μιλήσουμε στο Οβάλ Γραφείο» γι' αυτό.

Έτσι, χθες, ο Τραμπ σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο έδωσε «συμβουλές» σε έγκυες γυναίκες και γονείς μικρών παιδιών να μην χρησιμοποιούν το παυσίπονο Tylenol υποστηρίζοντας ότι η χρήση παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνης) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης «μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού». Ο Τραμπ ζήτησε και επανεξέταση της σχέσης μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Δεκάδες ιατρικές και ερευνητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής και του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, αντέδρασαν στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έστειλε καθησυχαστικό μήνυμα προς τις εγκύους υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση της παρακεταμόλης με τον αυτισμό.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι στην Κούβα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν Tylenol και ουσιαστικά δεν έχουν αυτισμό», είπε, μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ επίμαχη χαρακτηρίστηκε και η αναφορά του στους Amish, λέγοντας ότι δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό καθώς απορρίπτουν τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Trump: People in Cuba can’t afford to buy Tylenol, and they have virtually no autism.



We’re governed by the absolute dumbest people in the world

pic.twitter.com/QjJ1DaVafz — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 22, 2025

«Δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός ότι το σκεύασμα Tylenol προκαλεί αυτισμό. Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου μόνο φόβο τροφοδοτούν φόβο και δίνουν ψεύτικες ελπίδες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Αυτισμού.

Απάντηση ΠΟΥ στον Τραμπ

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

Απάντηση από την παρασκευάστρια του Tylenol

«Η παρακεταμόλη είναι η πιο ασφαλής επιλογή αναλγητικού για τις εγκύους, όταν χρειάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επικίνδυνες επιλογές: να υπομείνουν καταστάσεις όπως ο πυρετός που είναι δυνητικά επιβλαβείς τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό, ή να χρησιμοποιήσουν πιο ριψοκίνδυνες εναλλακτικές. Η ανεξάρτητη, έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο για την υγεία που αυτό θέτει για τις μέλλουσες μητέρες και τους γονείς», ανακοίνωσε η Kenvue, η εταιρεία παρασκευής του Tylenol.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει αλλαγή στην ετικέτα του μη συνταγογραφούμενου Tylenol και των γενόσημων εκδοχών του, «ώστε να αντικατοπτρίζονται στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νευρολογικών παθήσεων», όπως ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ στα παιδιά.

Ο FDA έστειλε επίσης επιστολή στους γιατρούς με παρόμοια προειδοποίηση, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σχέση.

Οι μετοχές της Kenvue ανέκαμψαν κατά 5% στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ υποχωρούν κατά περίπου 14% από τις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σχεδίαζε να συνδέσει την ακεταμινοφαίνη με τον αυτισμό.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία»

«Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία που να δείχνουν ότι η χρήση παρακεταμόλης από μητέρες αποτελεί αιτία αυτισμού, και όταν παρατηρεί κανείς συσχετισμούς, είναι πολύ πολύ μικροί», αναφέρει ο Τζέιμς Κιούζακ, διευθύνων σύμβουλος της «Autistica», μιας βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης για τον αυτισμό στο Λονδίνο, ο οποίος είναι και ο ίδιος αυτιστικός.

«Στο επίκεντρο όλου αυτού, βρίσκονται οι άνθρωποι που προσπαθούν να αναζητήσουν απλές απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα», τονίζει ο ίδιος.

Η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης (MHRA), η εποπτική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου, διαβεβαίωσε επίσης τις έγκυες γυναίκες ότι είναι ασφαλές να λαμβάνουν παρακεταμόλη.

Ενώ, απάντησε στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας:

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά. Η παρακεταμόλη παραμένει η συνιστώμενη επιλογή ανακούφισης από τον πόνο για τις έγκυες γυναίκες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις υπάρχουσες οδηγίες του NHS και να μιλούν με τον επαγγελματία υγείας τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».

Στο σχετικό μήνυμα ξεκαθαρίζεται ότι οι συμβουλές βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων. «Οποιαδήποτε νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συστάσεις μας θα αξιολογηθούν προσεκτικά από τους ανεξάρτητους επιστημονικούς μας εμπειρογνώμονες».

Καταλήγοντας, η αρχή σημειώνει: «Παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μέσω αυστηρής επιτήρησης. Ενθαρρύνουμε οποιονδήποτε να μας αναφέρει τυχόν ύποπτες παρενέργειες μέσω του συστήματος Κίτρινης Κάρτας».