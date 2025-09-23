Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Φαρμάκων διαψεύδει Τραμπ για την παρακεταμόλη

Την ώρα που οι επιστημονικοί φορείς σπεύδουν να δώσουν την κατάλληλη απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων στέλνει καθησυχαστικό μήνυμα προς τις εγκύους υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση της παρακεταμόλης με τον αυτισμό.
Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.
Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας