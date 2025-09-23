Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
25.8° 23.7°
1 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
23°C
24.3° 21.4°
1 BF
64%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 23.0°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
64%
Βέροια
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
2 BF
61%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
0 BF
48%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
23.5° 23.5°
0 BF
54%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.7° 22.8°
1 BF
78%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.7° 21.9°
1 BF
67%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
0 BF
64%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
0 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
55%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
24.6° 21.2°
1 BF
42%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.8°
3 BF
77%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.8°
2 BF
46%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 21.3°
3 BF
68%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 23.3°
2 BF
56%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
64%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Trump_1020
Ap Photo

Στο μυαλό του Τραμπ, ο αυτισμός συνδέεται με την παρακεταμόλη

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για τον κορονοϊό, επανήλθε αφήνοντας άναυδη την επιστημονική κοινότητα, συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη.

Πέντε χρόνια μετά την εξωφρενική δήλωση ότι η κατάποση απολυμαντικού θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία του κορονοϊού, χθες Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε άναυδη ξανά την επιστημονική κοινότητα, συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Με την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων να διακυβεύεται, προέτρεψε τις εγκύους να μην παίρνουν παρακεταμόλη. «Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ. Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. «Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει τη λέξη «ακεταμινοφαίνη» (παρακεταμόλη), δραστική ουσία του σκευάσματος Tylenol που συμβούλευσε τις εγκύους να αποφεύγουν. «Μην το πάρετε», επέμεινε αρκετές φορές, προτρέποντας τις γυναίκες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή, χωρίς να αναφερθεί σε εναλλακτικές για την ανακούφιση του πόνου ή του πυρετού κατά την εγκυμοσύνη.

Στρεφόμενος προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό αντιεμβολιαστή, συμπλήρωσε: «Ο Μπόμπι θέλει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχθεί πως οι προσωπικές θεωρίες του δεν είναι τίποτα παραπάνω από… θεωρίες. Εξηγώντας πως λέει αυτό που αισθάνεται, επανέλαβε για άλλη μια φορά την ανησυχία του σχετικά με το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών.

«Γιατρός δεν είμαι, αλλά καταθέτω τη γνώμη μου», τόνισε.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στο μυαλό του Τραμπ, ο αυτισμός συνδέεται με την παρακεταμόλη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual